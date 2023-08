Start der Feierlichkeiten 100 Jahre TSV Schönwalde: Sportanlage nach Heinz Waldow benannt Von Marc Dobkowitz | 27.08.2023, 10:49 Uhr Schönwaldes Bürgermeister Olaf Schöning und TSV-Vorsitzende Melanie Lindau enthüllten unter den Augen zahlreicher Gäste den Stein am Eingang zum „Heinz-Waldow-Stadion“ – darunter auch Tochter und vier Enkel Waldows. Foto: Marc Dobkowitz up-down up-down

Mit einem Sport- und Spielfest für die ganze Familie startete der TSV Schönwalde am Samstag in die Feierlichkeiten zum 100. Vereinsgeburtstag. Als Höhepunkt des Festes wurde die Sportanlage am Jahnweg in „Heinz-Waldow-Stadion“ umbenannt.