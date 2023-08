„Wir machen einfach weiter so“ 100 Jahre TSV Schönwalde: So schön war die Jubiläumsfeier 2023 Von Marc Dobkowitz | 28.08.2023, 08:56 Uhr Die Ehrenurkunde des Landessportverbandes überreichte die Vizepräsidentin Doris Birkenbach an TSV-Vorsitzende Melanie Lindau. Birkenbach nannte den TSV Schönwalde vorbildlich in seinem Handeln. Foto: Marc Dobkowitz up-down up-down

100 Jahre nach der Gründung des TSV Schönwalde kamen Mitglieder und Ehrengäste am Ort der Gründung zu einer Jubiläumsfeier zusammen. In der über zwei Stunden dauernden Veranstaltung gab es so manche Überraschung.