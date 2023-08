Ostholstein: Verein feiert Jubiläum 100 Jahre TSV Schönwalde: Am Bungsberg wird ein ganzes Wochenende gefeiert Von Marc Dobkowitz | 19.08.2023, 10:00 Uhr Das älteste überlieferte Foto des TSV Schönwalde von der Himmelfahrtswanderung 1924 mit einigen der Gründer. Gutsinspektor Böhnke (mittlere Reihe 3.v.li.) und Ramon Hanssen (4.v.li.) sowie die Mitbegründer Otto Feldt (hintere Reihe 3.v.li.), Adolf Schöning (4.v.l.) und Karl Hüttmann (5.v.li.). Foto: Archiv TSV Schönwalde up-down up-down

Am 11. Juli 1923 gründeten 20 junge Männer den Sportverein Schönwalde. Der „Turn- und Sportverein Schönwalde von 1923“ will sein 100-jähriges Bestehen gebührend feiern. Ein Blick zurück in die Vereinsgeschichte und alle Termine des Jubiläums-Wochenendes.