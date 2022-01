Benefizaktion in Reinfeld : Erstes Corona-Impfteam in Stormarn spendet an die Kinderkrebshilfe

Das Team, das Anfang 2021 mit dem Impfungen in Bad Oldesloe begonnen hat, spendet ein Jahr danach an die Kinderkrebshilfe. Die Spedition Bode aus Reinfeld unterstützte die „Impfengel“ dabei mit kostenlosen Poloshirts.

19. Januar 2022, 15:11 Uhr

Das Team, das Anfang 2021 mit dem Impfungen in Bad Oldesloe begonnen hat, spendet ein Jahr danach an die Kinderkrebshilfe. Die Spedition Bode aus Reinfeld unterstützte die „Impfengel“ dabei mit kostenlosen Poloshirts.

Ein besonderes Team der Johanniter wollte etwas Gutes über die Impfungen gegen Corona hinaus tun. Die Teammitglieder waren schließlich als die „Impfengel“ bekannt geworden und verdienen sich ihren Spitznamen auch nach der Schließung des Impfzentrums.

Denn die Mitarbeiter der Johanniter aus dem Impfzentrum Bad Oldesloe, wo Anfang Januar 2021 mit den ersten Corona-Impfungen in Stormarn begonnen wurde, hat quasi nebenbei 400 Euro für die Lübeck-Hilfe für krebskranke Kinder e.V. gesammelt.

Spedition stellt kostenlose Outfits zur Verfügung

Und so kam es dazu: Als die Frage nach einem gemeinsamen Outfit für alle Mitglieder des Johanniter-Impfteams in der Jugendherberge aufgekommen sei – das auch ein wenig luftiger ist – entstand durch Antje Beth und Susanne Jetten aus dem Team der Kontakt zur Reinfelder Spedition Bode.

Denn wie Jetten nach eigener Aussage wusste, gibt es in dem Unternehmen die Möglichkeit, Polo-Hemden bedrucken zu lassen. Normalerweise nutzt die Spedition diese technische Einrichtung aber nur für die eigenen Mitarbeiter.

„Für uns war klar, dass wir da gerne kostenlos helfen, wenn es für uns eine Möglichkeit gibt. Es war ja auch damals für die Impfteams nicht leicht und die Corona-Situation an sich schon gar nicht. Wir haben gerne unterstützt“, sagt Marc-Philipp Bode, einer der Geschäftsführer der Spedition aus der Karpfenstadt.

100 Polo-Shirts wurden daher in seiner Firma im Reinfelder Gewerbegebiet mit dem „Impfengel“-Aufdruck und mit dem Namen des jeweiligen Mitarbeiter individuell gestaltet und bedruckt – Hingucker im Impfzentrum und jetzt auch Erinnerungsstücke.

Impfzentrums-Mitarbeiter geben Spenden pro Poloshirt

Beth und Jetten hatten anschließend die Idee, dass jeder Mitarbeiter im Impfzentrum einen freiwilligen Beitrag für sein Polohemd spendet. So kamen schließlich die 400 Euro zusammen, die jetzt an Heidemarie Menorca, Vorsitzende der Lübeck-Hilfe für krebskranke Kinder e.V.. überreicht werden konnten.

Menorca freute sich über die Unterstützung. Während viele regelmäßige Veranstaltungspartner auch in Corona-Zeiten Geld sammelten, fehle es dem Verein aktuell an Zuwendungen aus den Spendendosen die außerhalb von Pandemien bei Veranstaltungen oder in Geschäften gut gefüllt wurden.

Geld unterstützt Familien von krebskranken Kindern

Benötigt wird das Geld zum Beispiel um Eltern von an Krebs erkrankten Kindern zu entlasten, was möglicherweise notwendige Umbauten in ihren Wohnungen oder Häusern angeht oder auch, wenn es um Geräte und Hilfsmittel geht, die die Krankenkassen nicht bezahlen.

„Es ist schön, dass wir mit unserer Polohemd-Aktion nun auch noch etwas Gutes tun konnten. Wir haben uns damals gefreut, dass die Firma Bode uns das kostenlos ermöglicht hat und somit kommt es nun auf diesem Weg krebskranken Kinder zugute“, sagt Antje Beth. Die ganze Aktion zeige auch, welch besonderer Zusammenhalt in dem ersten Impfteam im Kreis Stormarn bestand. „Das war geradezu familiär von der Atmosphäre her, sehr eingespielt, aber vor allem auch eine ganz besondere Zeit“, sagt Beth.

Die Impfzentren wurden Ende September geschlossen. Seit der Wiedereröffnung als Impfstellen werden sie nicht mehr von den alten Teams betreut.