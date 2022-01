111 Katzen in Messie-Haus : Enttäuschung nach Verfahren gegen Tierhalterinnen aus Großhansdorf

In der Anklage hieß es, die Beschuldigten hätten die Katzen gehalten und diese immer wieder eingesperrt, sie unzureichend versorgt und ihnen nicht die erforderliche tierärztliche Behandlung zukommen lassen.

13. Januar 2022, 18:15 Uhr

Der Fußboden mit Exkrementen bedeckt, überall Unrat, kein Strom und statt eines Kühlschranks ein Vogelkäfig, der zum Kühlen der Lebensmittel aus dem Fenster gehängt wurde. Und Katzen – überall Katzen.

Tierschützer retteten im August 2019 insgesamt 111 Stubentiger aus einem Messie-Haus in Großhansdorf. Die Zustände, unter denen die Tiere und ihre Besitzer lebten, schockten selbst hartgesottene Behördenmitarbeiter.

300 Euro Geldstrafe an eine Tierschutzorganisation

Jetzt musste sich die Hausbewohnerin (78) und ihre Tochter (55) vor dem Amtsgericht in Ahrensburg verantworten. Der Vorwurf: Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Doch das Verfahren wurde nach zwei Stunden Verhandlung und drei Zeugenaussagen gegen eine geringe Geldstrafe eingestellt. Die beiden Angeklagten Frauen müssen jeweils 300 Euro an eine Tierschutzorganisation zahlen.

Angeklagten fordern sogar ihre Tiere zurück

Einsicht zeigten die Angeklagten nicht. Zunächst leugneten sie sogar die Zahl der geretteten Tiere. „Nur“ 43 Katzen hätten in dem Haus gelebt, alle davon wohlgenährt und gepflegt. Offenbar leben die beiden Frauen in einer völlig anderen Realität.

Das geht so weit, dass die Beschuldigten – die unter dem Messie -Syndrom leiden sollen – die Rückgabe der Tiere forderten. Außerdem verlangten sie, dass das von der Gemeinde auferlegte Tierhalteverbot aufgehoben werde.

Frauen klagten bereits gegen Tierhalteverbot

In fünf Verfahren wurde die entsprechende Klage der Frauen jedoch bereits abgewiesen. Vielmehr hat das Verwaltungsgericht bereits im November vergangenen Jahrs festgestellt, dass die Gemeinde Großhansdorf rechtmäßig handelte, als sie alle Tiere in Obhut nahm.

Die Forderung der beschuldigten Frauen klingt absurd in Anbetracht der Umstände, die die Behörden in dem Haus, das von der Gemeinde als unbewohnbar erklärt wurde, vorfanden.

„In meiner Tätigkeit habe ich schon viel gesehen. Einmal war ich in einem Haus, in dem drei Wochen lang eine Leiche verweste. Aber dieser Fall hier, der beschäftigt mich bis heute“, sagt Arne Müller vom Großhansdorfer Ordnungsamt, nachdem er als Zeuge vor Gericht aussagte.

Hinweis ließ die Behörden tätig werden

Wegen eines Hinweis aus der Bevölkerung wurde die Großhansdorfer Verwaltung und das Veterinäramt des Kreises Stormarn im August 2019 tätig. „Wir haben mit 20 Katzen gerechnet, 30 wenn es hoch kommt“, sagt Müller, der selbst zwei Katzen hat. Aber nicht damit. Er selbst war vor Ort, ging aber nicht mit ins Haus. Das habe er sich nicht antun wollen.

In jeder Ecke des Anwesens hielten sich Katzen auf. Es gab in der Katzenhorde offenbar sogar eine Rangordnung. Die Tiere, die sich durchsetzen konnten, lebten im Obergeschoss, waren tatsächlich relativ gut genährt. Die Katzen im Keller waren in einem schlechten Zustand. Nicht alle überlebten.

Halterinnen waren offenbar komplett mit den Katzen überfordert

„Ich glaube nicht, dass sie mutwillig gehandelt haben oder den Tieren Schaden zuführen wollten“, vermutet der Verwaltungsmitarbeiter. Viel mehr sei es wohl völlige Überforderung gewesen: „Die Beschuldigten leben offenbar in ihrer eigenen Welt und brauchen Hilfe.“

Von den 111 Geretteten starben 11 später noch an Krankheiten oder an Unterernährung. Die übrigen Katzen überlebten das Martyrium und wurden mittlerweile vermittelt. Wegen der der Menge mussten sie in verschiedenen Tierheimen im ganzen Land untergebracht werden.

„Es hat ein Jahr gedauert, bis alle in liebevollen Familien untergebracht werden konnten“, sagt Gabriele Hettwer, Büroleiterin bei der Großhansdorfer Verwaltung, die den Prozess aus Interesse verfolgte und auch bei der Urteilsverkündung anwesend war.

Rettung der Tiere und Verfahren kosten Großhansdorf 130.000 Euro

Auch sie sei natürlich geschockt gewesen. „Viele der Tiere mussten erst mal an ein richtiges Katzenleben gewöhnt werden“, so Hettwer. Die ganze Rettung kostete die Großhansdorfer Verwaltung viel Geld. Rund 130.000 Euro plus Anwaltskosten. Einen Teil der Summe will sich die Verwaltung jetzt von den Beschuldigten zurückholen. Es wird einen entsprechenden Bescheid geben – und möglicherweise auch weitere Gerichtsverfahren.

Man fragt sich da wirklich manchmal, wozu es ein Tierschutzgesetz gibt Behörden-Mitarbeiter nach dem Urteil

Sowohl Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung als auch welche des Stormarner Veterinäramts waren nach Ahrensburg gekommen, um den Prozess um die Messie-Katzen zu verfolgen. Die Einstellung des Verfahrens sorgte hier für Unverständnis und Enttäuschung.

„Man fragt sich da wirklich manchmal, wozu es ein Tierschutzgesetz gibt“, ärgerte sich einer von ihnen nach Prozessende. Die Tiere hätten schrecklich gelitten und viele seien unter den Bedingungen gestorben.

Auch Frank Brinker, Leiter des Stormarner Veterinäramts, war als Zeuge geladen und zeigte sich nach der Gerichtsentscheidung nicht sonderlich zufrieden: „Ich formuliere es mal diplomatisch. Wir werden die Entscheidung des Gerichts behördenintern noch aufarbeiten.“