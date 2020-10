Zwei Zimmer, Küche, Bad – Büro?

Separates Arbeitszimmer statt arbeiten vom Küchen- oder Wohnzimmer aus: Verändert Corona das Bauen?

12. Oktober 2020, 17:06 Uhr

Elmshorn | Ein Kleinkind stolpert durch das Bild und während der Konferenz piept die Waschmaschine: In den vergangenen Monaten mussten viele Menschen ihren Arbeitsplatz nach Hause verlegen. Doch „nach Hause“ heißt in vielen Fällen konkret: auf den Küchentisch oder ins Wohnzimmer. Denn nicht immer haben Wohnungseigentümer oder Mieter ein gesondertes Arbeitszimmer. In Konzentrationsphasen die Tür schließen und den Fokus nur auf die Arbeit lenken? Für viele ein Wunschtraum. Aber bleibt das auch so?

Schon immer haben die Lebensweisen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen das Bauen verändert. Familien wurden kleiner – also schrumpften die Häuser. Die Gesellschaft wird immer älter – Wohnungen wurden barrierearm. Vielleicht wird auch Corona das Bauen verändern.

Das Elmshorner Wohnungsbauunternehmen Semmelhaack ist spezialisiert auf größere Gebäudekomplexe. Man beobachte den Markt genau, erklärt Firmensprecher Axel Witt, doch noch stelle man keine gesteigerte Nachfrage an Büroflächen in Privatwohnungen fest.

Witt erklärt, dass man erst abwarten müsse, wie sich Arbeitgeber und Staat in Zukunft zum Homeoffice positionieren. Sollte die Nachfrage nach abgeschlossenen Arbeitsräumen steigen, müsste man zudem herausfinden „inwiefern Kosten für größere Flächen pro Wohneinheit finanzierbar sein könnten – oder ob die Aufteilung in mehrere kleinere Räume pro Wohneinheit als Alternative in Betracht käme“. Bei der Frage, wie Corona das Bauen verändert, könnte also eine Antwort sein: Es wird künftig öfter ein separates Arbeitszimmer geben – doch dafür werden die übrigen Räume kleiner.

Bereits davon überzeugt, dass Corona die Gestaltung der Wohnräume verändern wird, ist der Elmshorner Architekt Dirk Buddelmann. Seit 2008 plant und beaufsichtigt er mit seinem Büro „DB Architekt“ kleine und große Bauprojekte in der Region. „Wir merken, dass die Nachfrage an Arbeitszimmern in Privatwohnungen zunimmt. Gerade liegt wieder ein Auftrag auf unserem Tisch. Ein Ausbau eines Dachbodens. In den letzten Wochen kamen mehrere solcher Aufträge rein“, so Buddelmann. Immer öfter werden Räume, die vorher anders genutzt werden, nun zum Arbeitszimmer umfunktioniert.



Der Arbeitsplatz, notdürftig auf dem Küchen- oder Wohnzimmertisch aufgebaut, wandert in feste Räume. Vorbei mit dem Provisorium. Denn: „Wir beobachten, dass viele Menschen davon ausgehen auch langfristig von zu Hause aus zu arbeiten.“

Auch wenn viele das Homeoffice nicht als vorrübergehende Erscheinung ansehen: „Nicht jeder Büroarbeitsplatz ist automatisch durch ein Homeoffice ersetzbar“, sagt Semmelhaack-Mitarbeiter Witt. Das gilt zum Beispiel für Semmelhaack selbst, wo die Mitarbeiter nur in Ausnahmefällen aus dem Homeoffice arbeiten können.

Da das Unternehmen über sehr viele Flächen verfüge, habe man Mitarbeiter separiert und Abstandsregelungen eingeführt. Auch das Büro Buddelmann verzichtet auf das Homeoffice: „In kreativen Berufen ist das Homeoffice schwieriger. Deshalb haben wir uns – auch mit der Zustimmung aller Mitarbeiter – dagegen entschieden. Wir brauchen den unkomplizierten Austausch und das schnelle Zuwerfen von Ideen. Wir haben gemeinsam ein gutes Hygienekonzept entwickelt und tragen Sorge dafür, dass sich alle zu jedem Zeitpunkt damit sicher fühlen.“