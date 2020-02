Elmshorn : Zwei versuchte Diebstähle binnen fünf Minuten: Polizei nimmt 16-Jährigen fest

Der Tatverdächtige soll zunächst am Hebbelplatz und anschließend in der Morthorstraße aktiv gewesen sein.

10. Februar 2020, 17:25 Uhr

Elmshorn | Ein schneller Dieb: Am Samstagabend, 8. Februar, sind bei der Polizei in Elmshorn innerhalb von fünf Minuten zwei versuchte Diebstähle eingegangen. In beiden Fällen ermitteln die Beamten gegen denselben Tatverdächtigen.

Gegen 20.45 Uhr ist ein 16-Jähriger in der Morthorststraße von einem Mann angesprochen, beleidigt und letztlich zur Herausgabe von Geld aufgefordert worden, wie die Polizei mitteilte. Der Jugendliche befürchtete einen Übergriff des Täters, setzte sich deshalb mit einem Faustschlag zur Wehr, teilte die Polizei weiter mit. Dadurch war es ihm möglich zu fliehen. Anschließend informierte er die Polizei.

16-Jähriger festgenommen

Die Beamten nahmen einen Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe fest. Es handelt sich um einen ebenfalls 16-Jährigen aus Elmshorn. Gegen ihn bestehe zudem der Verdacht, mit nur wenigen Minuten Abstand eine ähnliche Tat am Hebbelplatz begangen zu haben, heißt es seitens der Polizei.

Zudem ist in derselben Nacht gegen 1.25 Uhr im Hainholzer Damm einem 19-Jährigen das Smartphone samt Zubehör sowie sein Bargeld geraubt worden. Die Polizei leitete auch hier eine groß angelegte Fahndung ein. Ein tatverdächtiges Pärchen (17 und 15 Jahre alt) wurde bereits festgenommen.

Die Kripo Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den beschriebenen Taten nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (04121) 8030 entgegen.

