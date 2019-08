Zwei Sponsoren reichen nicht

Nicht genügend finanzielle Mittel für Streuobstwiesenfest / Nach Absage: Bürgermeister Hatje setzt sich für das Event ein

12. August 2019, 13:39 Uhr

Elmshorn | Seit der Neuauflage vor drei Jahren ist das Streuobstwiesenfest am 3. Oktober wieder ein fest eingetragener Termin im Kalender der Elmshorner. Besucherzahlen von bis zu 25 000 waren keine Seltenheit. Nun stirbt das Event am Wisch zum zweiten Mal. Nach einer achtjährigen Pause ließen die Organisatoren das Fest 2016 noch einmal aufleben – jetzt ist vorerst Schluss: Dieses Jahr fällt das Kulturevent aufgrund von mangelnder finanzieller Unterstützung aus. „Die Anforderungen an das Fest steigen. Wir wollen den vielen Besuchern ein umfangreiches Programm bieten. Das muss professionell organisiert werden“, sagt Veranstalter Björn Hansen.

Mit seinen Mitarbeitern von der Morgenwelt Gmbh, die auf Eventorganisation spezialisiert ist, sei das kein Problem. Aber das Geld dafür fehle – insgesamt rund 15 000 hätte Hansen trotz Unterstützung der Stadtwerke Elmshorn und der Sparkasse Elmshorn noch für das Fest gebraucht. „Wir freuen uns riesig über die großzügige Unterstützung, aber mit zwei Sponsoren allein lässt sich so ein großes Fest nicht stemmen. Die decken nur 30 Prozent der Kosten“, erklärt Hansen. Er selbst hätte sich mit ungefähr 13 000 Euro an dem Fest beteiligt. „Im letzten Jahr war der Eigenanteil deutlich höher und wir haben das Fest trotzdem gemacht. Das kann und will ich aber auf Dauer nicht leisten. Kultur kostet Geld“, berichtet Hansen.

In den vergangenen Jahren war das Fest geprägt durch eine Vielzahl von kleinen handwerklichen Ständen, einer Poetry-Slam-Bühne und einem Flohmarkt. Auch Vereine und politische Institutionen aus Elmshorn informierten an ihren Standorten zu umweltspezifischen und ökologischen Themen. „Natürlich könnten wir die Standgebühren erhöhen oder Eintritt nehmen. Aber dann fallen viele Aussteller einfach weg. Und von genau dieser Kleinteiligkeit lebt das Fest“, erklärt Hansen.

Auch die Stadt habe laut Hansen nicht geholfen. „Die ruht sich darauf aus, dass wir alles organisieren. Ich hätte mir mehr Initiative gewünscht.“ So konnte Bürgermeister Volker Hatje (parteilos) nach einem Gespräch Anfang der Sommerferien aufgrund der politischen Sommerpause kurzfristig auch kein Geld mehr zur Verfügung stellen. „Das bedauern wird sehr. Für nächstes Jahr wollen wir uns früher zusammensetzen. Das Fest möchten wir unbedingt erhalten. Es ist wichtig für Elmshorn“, betont Hatje. Die Bemühungen des Wirtschaftsförderers Thomas Becken um einen weiteren Sponsor blieben aufgrund des kurzen Zeitfensters ebenfalls erfolglos. „Selbst wenn sich noch spontan jemand findet, ist das Fest in diesem Jahr nicht mehr organisierbar“, sagt Hansen.

Sofern genügend Gelder vorhanden sind, stehe Hansen dennoch für nächstes Jahr wieder als Veranstalter zur Verfügung. Wenn alles klappt, können die Elmshorner bald wieder gemeinsam auf der Streuobstwiese feiern.