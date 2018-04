Zwei Jahre in Afrika

Heinrich und Magda Lottermann haben die Farm des Schauspielers in Tansania geleitet / Zu seinem 90. Geburtstag sahen sie ihn wieder

von Cornelia Sprenger

21. April 2018, 15:40 Uhr

Wilde Jeepfahrten, exotische Tiere und Safari-Abenteuer – die Hollywood-Komödie „Hatari!“ mit John Wayne und Hardy Krüger aus dem Jahr 1962 schürte einst die Afrika-Sehnsucht und lockte tausende Touristen in die faszinierenden Landschaften des Kontinents. Den deutschen Schauspieler Hardy Krüger beeindruckte der Drehort, eine Lodge im Momellla-Gebiet in Tansania, derart, dass er das Anwesen nach dem Ende der Dreharbeiten 1961 kaufte. Während Krüger, der vor einer Woche seinen 90. Geburtstag feierte, sein Buschhotel „Momella Lodge“ eröffnete, stellte er für die Leitung der dazugehörigen Farm und Schlachterei einen Elmshorner ein.

Für Heinrich und Magda Lottermann waren ihre beiden Jahre in Tansania ein großes Abenteuer. Die beiden waren damals 34 und 31 Jahre alt, Heinrich Lottermann arbeitete als Fleischermeister für die Elmshorner Fleischwarenfabrik Stich. „Als Hardy Krüger einen neuen Farmleiter suchte, fragte ein Freund von ihm aus Hamburg bei meiner Fima an – und ich habe zugesagt“, erzählt Lottermann. 1970 zog er samt Ehefrau Magda und zwei kleinen Kindern nach Tansania, um Wurstprodukte nach deutschem Rezept für afrikanische Hotels und Touristen herzustellen.

Auf der Farm lebten rund 1000 Hühner und 300 Schweine, das Wohnhaus stellte Hardy Krüger der Familie kostenlos zur Verfügung und bezahlte vorübergehend auch ihre alte Wohnung in Elmshorn weiter. „Wir haben viel Zeit mit Hardy Krüger und seiner Familie verbracht“, erzählt Magda Lottermann. „Er kam immer wieder zu Besuch, unternahm mit uns Safaris und sein Sohn, Hardy Krüger junior, spielte mit unserer vierjährigen Tochter Marina.“

Drei eng beschriebene Tagebücher hat Magda Lottermann noch aus dieser Zeit, darin schreibt sie von Begegnungen mit wilden Tieren, dem Alltag auf der Farm und der Prominenz, die in der nahen Lodge abstieg. „Da kamen Schauspieler, Diplomaten und Ärzte“, erzählt Heinrich Lottermann. „Zu dieser Zeit war es nicht üblich, nach Afrika in den Urlaub zu fahren.“

Nach Feierabend machte die Familie mit ihrem Renault R4 Ausflüge in die Natur und begegnete dabei regelmäßig Elefanten, Giraffen, Affen und Flusspferden. „Löwen gab es dort auf der Hochebene zum Glück nicht“, sagt Magda Lottermann. Aber als die Familie mit ihrem Auto in eine Elefantenherde geriet und der Motor ausging oder bei einem Bad im Fluss ein Flusspferd auf die kleine Marina zurannte, sei das schon aufregend genug gewesen.

Engen Kontakt hatten sowohl Eltern als auch Kinder mit dem Massai-Stamm, der in einem nahegelegenen Dorf lebte. „Ich bin mit den Kindern der Massai aufgewachsen“, erzählt Tochter Marina Andresen. Die heute 51-Jährige war damals vier Jahre alt und verbrachte die Zeit am liebsten im Dorf. „Die Menschen haben dort extrem einfach in Hütten gelebt“, sagt Magda Lottermann, „aber sie haben uns herzlich bei sich aufgenommen.“ Noch Jahre später, als die Familie wieder zurück in Elmshorn war, hielt sie Kontakt mit der jungen Frau, die damals in ihrem Haushalt gearbeitet hat, schickte Kleider und Briefe.

Nach zwei Jahren kehrte die Familie zurück nach Deutschland, „sonst hätten wir alle Zelte abbrechen und unsere Wohnung in Elmshorn aufgeben müssen. Das erschien uns damals zu riskant“, sagt Heinrich. Später habe er diesen Schritt oft bereut. „Das ungezwungene Leben in Tansania und die Landschaft dort waren einfach traumhaft.“

Zurückgekehrt ist das Ehepaar nie, „wir wollen es so in Erinnerung behalten, wie wir es erlebt haben“, sagt Magda Lottermann. Immerhin konnten Heinrich und Magda Lottermann, heute 80 und 77 Jahre alt, noch einmal mit Hardy Krüger in Erinnerungen schwelgen. Ihr Enkelsohn Thole Andresen hatte mit Krügers Manager Kontakt aufgenommen und seinen Großeltern Plätze bei der Feier zu Hardy Krügers 90. Geburtstag im Winterhuder Fährhaus gesichert. „Er hat sich an uns erinnert, war unglaublich nett und hat sich Zeit für uns genommen“, sagt Magda Lottermann lächelnd. „Er hat sich richtig gut gehalten.“