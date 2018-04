Klartext - Die EN fragen nach : Zur Zukunft der Knechtschen Hallen: „Ein schwieriges Projekt“

Experte Bertram Schultze zeigt sich skeptisch. Er ist einer der Teilnehmer der Podiumsdiskussion am Mittwoch, 18. April, in Elmshorn.

von Knuth Penaranda

10. April 2018, 13:30 Uhr

Elmshorn | Übertrieben optimistisch ist Bertram Schultze nicht. „Alle Beteiligten müssen aufpassen, dass sie am Ende nicht viel Geld und Energie verbrennen“, sagt der Geschäftsführer der Leipziger MIB Coloured Fields GmbH über die Zukunft der Knechtschen Hallen in Elmshorn. Der Architekt und Immobilienwirtschaftler ist ein ausgewiesener Experte. Zusammen mit seinem Team hat er Projekte wie die Revitalisierung des alten Stelzenhauses in Leipzig Plagwitz und die Entwicklung der Leipziger Baumwollspinnerei zum internationalen Kunststandort realisiert. Schultze ist einer der Teilnehmer der Podiumsdiskussion zum Thema Knechtsche Hallen.

„Kann Elmshorn Knechtsche Hallen?“: Diese Frage stellt jetzt der Freundeskreis Knechtsche Hallen und lädt gemeinsam mit den Elmshorner Nachrichten für Mittwoch, 18. April, zu einer Podiumsdiskussion ein. Dafür wird im Kranhausgarten ein Zirkuszelt aufgebaut, in dem mehr als 150 Besucher Platz finden. Die Expertenrunde mit sich anschließender offener Diskussion beginnt um 19 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr.



Am Anfang der Überlegungen steht für Bertram Schultze die Frage: „Was für eine Power hat das Umfeld und welche Power strahlt das Projekt aus?“. Und da ist der erfahrene Planer im Fall der Knechtschen Hallen skeptisch. „Die Gebäude gammeln seit Jahren vor sich hin. Bezeichnend ist schon, dass der Komplex in einer Zeit, in der der Immobilienmarkt boomt, einfach leer steht“, sagt er. Die Frage nach der Grundvoraussetzung für die Belebung der Hallen beantwortet Schultze augenzwinkernd mit dem Satz: „Eine schnelle Anbindung nach Hamburg“.

Schultze weiß, wie schwierig, die Entwicklung von Vorhaben à la Knechtsche Hallen ist. Zurzeit versucht er dem alten Kraftwerk Bille in Hamburg wieder Leben einzuhauchen. „Am Besten für die Elmshorner wäre, sie hätten einen Investor oder Eigentümer, der das Projekt für Stadt und Bürger vorantreibt“, sagt Schultze. „Dabei darf man nicht nur ans Geld denken“.

Verlagerung der Kulturstätten

Von den „neuen“ Knechtschen Hallen müssten Impulse ausgehen. In die Räume einfach noch mehr Kultur zu stopfen, kanibalisiere die bestehenden kulturellen Einrichtungen, so Schultze. Wenn überhaupt, sei eine Verlagerung der Kulturstätten in die Hallen sinnvoll. Dazu könnten Geschäfte und Wohnungen kommen. „Auch Handel muss eine Rolle spielen“, so der Planer.

Eine Chance, so Bertram Schultze, sei bereits verpasst worden. „Warum hat man nicht darüber nachgedacht, das neue Rathaus in die Hallen zu bauen?“, so der Experte. Sein Fazit: „Ein schwieriges Projekt, offensichtlich ziehen noch nicht alle an einem Strang“.

Neben Bertram Schultze sitzen Jens Jähne (Freundeskreis Knechtsche Hallen), Eigentümer Frank Sachau, Bürgermeister Volker Hatje, Andreas Hahn (CDU) sowie Stadtplaner Thomas Lecke-Lopatta von der Bremer Senatsverwaltung auf dem Podium.

Die Experten im Überblick:

Eigentümer Frank Sachau Eigentümer Franke Sachau kann erklären, welche Interessen er verfolgt, welche Nutzungen ihm vorschweben, wo es hakt – und welche Lösungsansätze er sieht. Die drei Gebäude der Hallen umfassen eine Geschossfläche von 20.000 Quadratmetern. Bis 2006 wurden sie von der Firma Teppich Kibek als Lager und Vertriebsstandort genutzt.

Bürgermeister Volker Hatje Der Elmshorner Verwaltungschef Volker Hatje führt die Verhandlungen mit dem Eigentümer. Hatje kann erklären, welche Ziele die Stadt verfolgt – und wie sie erreicht werden können.

Andreas Hahn (CDU), Vorsitzender Stadtentwicklungsausschuss Andreas Hahn (CDU) ist als Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung über den Stadtumbau bestens im Bilde. Er kann einschätzen, welche Bedeutung die historischen Gebäude für das Sanierungsgebiet Krückau/Vormstegen haben, welche Einflussmöglichkeiten die Politik überhaupt hat – und ob diese inzwischen auch alle ausgeschöpft worden sind.

Rechtsanwalt Jens Jähne Rechtsanwalt Jens Jähne ist der Vorsitzende des Freundeskreises Knechtsche Hallen. Der Verein setzt sich für den Erhalt der Hallen und eine sinnvolle und nachhaltige Nutzung ein. Jähne wird erläutern, welche Nutzungsideen dem Verein vorschweben und warum es wichtig ist, die Bürger dieser Stadt in die Entscheidungsprozesse mit einzubinden.

Investorenvertreter Bertram Schultze Schultze hat Architektur und Immobilienwirtschaft studiert. Er hatte die Projektleitung mit der MIB AG bei der Entwicklung und Revitalisierung des Stelzenhauses in Leipzig Plagwitz, ein einzigartiges industrielles Architekturdenkmal. Seit 2001 ist Schultze der Geschäftsführer der Leipziger Baumwollspinnerei Verwaltungsgesellschaft mbH. Mitverantwortlich für die Entwicklung der Spinnerei zu einem international relevanten Kunststandort als kommerzielle Unternehmung. Seit 2007 ist er für die MIB AG verantwortlich für die Entwicklung der ehemaligen AEG Fabrik in Nürnberg.