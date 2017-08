Zum zweiten Mal: Kein Abfischfest in Bokel

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Über viele Jahre hinweg war das große Abfischfest am Bokeler See ein Anziehungspunkt für Schaulustige aus ganz Norddeutschland. Im vergangenen Jahr fiel das Herbstfest zum ersten Mal aus, weil das Ringhotel Bokel Mühle mit Feierlichkeiten ausgelastet war.

Der Bokeler Mühlenteich gehört den Hotelbesitzern, die das Abfischen zu einem Spektakel mit Volksfest-Charakter ausgebaut hatten. Nun steht fest: Auch in diesem Jahr wird es das Fest nicht geben. Das bestätigte Hotel-Seniorchef Rainer Erich auf Nachfrage unserer Zeitung.

„Das Abfischen wird bleiben, aber groß gefeiert wird es nicht“, erklärte Erich. Das Herbstfest am letzten Oktoberwochenende sei sehr aufwendig, von der Organisation bis zur Umsetzung. Nun sollen die Kräfte anderweitig gebündelt werden. „Wir konzentrieren uns unter der Woche auf Seminare und Schulungen und am Wochenende auf Familienfeiern“, so Erich. Für das neue Konzept sei auch bereits ein Großteil der Räume des Hotels renoviert worden.

„Wenn es dann beispielsweise in unserem Seepavillon Feiern gibt, passt es einfach nicht, wenn tausende Besucher während des Abfischens hier rumwuseln.“ Abgefischt werde aber auch zukünftig. Und zwar wie gehabt am letzten Oktoberwochende. Und wer möchte, kann seinen Karpfen auch gleich in der Küche des Ringhotels schlachten lassen. Auf dem Speiseplan des Hotel-Restaurants steht der Fisch natürlich auch.