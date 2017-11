Züge ab Kiel und Flensburg : Zug in Elmshorn entgleist: Auf diesen Strecken gibt es Einschränkungen

vergrößern 1 von 1 Foto: Florian Sprenger 1 von 1

von dpa

erstellt am 16.Nov.2017 | 06:55 Uhr

Elmshorn | Nach dem Unfall eines Regionalzuges in Elmshorn sind noch mehrere Bahnverbindungen unterbrochen. Züge von Kiel und Flensburg enden statt in Hamburg in Neumünster, wie die Deutsche Bahn am Donnerstag mitteilte. Von dort bestehe über Bad Oldesloe Anschluss nach Hamburg. Reisende von und nach Kiel sollten über Lübeck fahren.

Die Züge zwischen Westerland (Sylt) und Hamburg fahren den Angaben zufolge wieder stündlich. Zwischen Pinneberg und Dauenhof sei ein Pendelverkehr mit Zügen und Bussen eingerichtet.

Am Mittwochmorgen war am Bahnhof Elmshorn ein Zug auf dem Weg von Hamburg nach Sylt entgleist. Zwei Waggons seien dabei aus den Gleisen gesprungen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Zwei Menschen wurden verletzt. Die Aufräum- und Reparaturarbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, wie die Bahn weiter mitteilte.