Zu jung für klassische Musik?

Seit Jahren, Jahrzehnten, vielleicht sogar seit Jahrhunderten beschwören Experten den Untergang der „klassischen Musik“ herbei. Schon Richard Strauß hielt sich für den letzten großen Komponisten des großen westlichen Kulturguts – der klassischen Musik.

Das größte Argument, das Experten und Kenner hervorbringen, ist, dass das Publikum zu alt sei, das Format zu verstaubt, das kulturelle Gehabe zu elitär. Und tatsächlich bleibt nach den drei Schleswig-Holstein Musik Festival-Konzerten (SHMF) in Elmshorn ein fader Beigeschmack. Denn in den ausverkauften Konzerten der Reithalle waren kaum junge Gesichter zu sehen. Und mit jung sei hier der typische junge Erwachsene gemeint, irgendwo zwischen 20 und 29 Jahren, vielleicht auch ein bisschen jünger.

Es ist keineswegs schlimm, dass das Publikum einen höheren Altersdurchschnitt aufweist, denn der konventionelle Hörer der klassischen Musik ist zwischen 40 und 70 Jahre alt. Das besagt zumindest eine repräsentative Studie des Konzertmagazins „Concerti“ aus dem Jahr 2016 durch die Hamburg Media School.

Aber da bleibt noch ein kleiner Rest, nicht viel, doch es gibt sie: junge Menschen, die sich für klassische Musik interessieren. Und diese gehen, verglichen mit älteren Befragten, am häufigsten in klassische Konzertformate. Das ist erstaunlich. Und für viele Veranstalter , wie auch das SHMF, eine große Herausforderung. Denn diese Gruppe entzieht sich meist der „normalen“ Konzertkonventionen. Und zumindest bleibt in Elmshorn das mulmige Gefühl, dass die Bedürfnisse der jungen, an Klassik interessierten Erwachsenen wenig beachtet werden.

Das fängt schon im Vorfeld mit dem Kartenverkauf an. Sicherlich bietet das SHMF eine Ermäßigung für Schüler, Studenten und Azubis. Die Hälfte des Eintrittspreises kann dort gespart werden. Doch das Problem ist, dass gerade junge Besucher spontan entscheiden, ob sie ein Konzert besuchen. Da besteht beim SHMF keine Chance. Denn durch die zahlreichen Mitglieder des Fördervereins, die ein Vorkaufsrecht auf Karten haben, gehen kaum Karten in den allgemeinen Verkauf. Eine Abendkasse? Undenkbar! Natürlich könnte man jetzt jungen Besuchern vorwerfen, dass sie sich auch einfach früher um Karten kümmern könnten. Doch da beginnt das nächste Problem. Das SHMF setzt beim Ansprechen seiner Zielgruppe auf klassisches Direktmarketing. Einer Marketingform, der sich die Generationen Y und Z, wenn man sie nun so nennen mag, gekonnt entziehen. Social Media, Facebook und vor allem Instagram sind die Hotspots, die Marktplätze des Informationsaustausches junger Menschen, auch junger Klassikhörer. Und da verblasst das SHMF im Vergleich zu anderen Kultureinrichtungen.

Das ist schade! Denn das Schleswig-Holstein Musik Festival verfügt über eines der modernsten und vielfältigsten Festivalprogramme – eigentlich müssten junge Interessierte die Bude einrennen. In Elmshorn bleibt das aus – untergehen wird die Form der klassischen Konzerte nicht, ändern muss sich aber ihr Umfeld. Denn sie sollte nicht elitär sein.