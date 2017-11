Zeitunglesen für die Schule

vergrößern 1 von 1 Foto: Sprenger 1 von 1

von Cornelia Sprenger

erstellt am 07.Nov.2017 | 16:09 Uhr

Tina (15) informiert sich am liebsten morgens gemütlich am Frühstückstisch in der Zeitung über Lokales und das Weltgeschehen, Martin (15) liest im Internet auf shz.de alles, was mit Eisenbahnen zu tun hat. In der Klasse 10 a der Anne Frank Gemeinschaftsschule gibt es acht Schüler, die Zeitung lesen – egal ob auf Papier oder online. Ab sofort sind es allerdings deutlich mehr: Alle 23 Schüler der Klasse 10a nehmen an dem Projekt „Zeitung in der Schule“ (Zisch) des A. Beig-Verlags teil und erhalten drei Monate lang täglich die Elmshorner Nachrichten.

Politik- und Wirtschaftslehrerin Christiane Höhne ist bereits zum dritten Mal dabei. Sie will ihren Schülern mit Hilfe von Zisch die Zeitung als Informationsquelle näher bringen. „Die meisten Schüler nutzen als Quelle nur noch das Internet“, erklärt sie. „Die Zeitung haben Viele gar nicht mehr auf dem Schirm.“ Im Rahmen ihres Unterrichts werden sich die Schüler in den kommenden Monaten mit bestimmten Themenbereichen beschäftigen und passende Zeitungsartikel dazu sammeln. Die 15-jährige Tina findet es gut, dass sich die Klasse im Unterricht mit dem aktuellen Geschehen befasst: „Es ist wichtig, immer auf dem aktuellen Stand zu sein. Später müssen wir ja auch wissen, was los ist.“ Und die 16-jährige Zoe ergänzt: „In der Zeitung steht alles viel ausführlicher als im Internet. Regionale Informationen gibt es sogar nur in der Zeitung.“

In Elmshorn nehmen sieben Klassen an fünf Schulen am Zisch-Projekt teil. Insgesamt bekommen 170 Schüler täglich kostenlos die EN. Zusätzlich bietet der Verlag verschiedene Themenvorschläge an, auf dieser Grundlage können die Schüler ihre eigenen Artikel schreiben, die anschließend in den EN veröffentlicht werden. Beispiele sind etwa eine Schlitten-Bau-Aktion im Toom-Baumarkt oder auch Interviews mit einem Bademeister oder Tierheim-Pfleger. Außerdem gibt es einen Workshop für Tablet-Klassen. Anmeldungen bis zum 24. November unter zisch@a-beig.de.