Zehn Stunden an der Platte

vergrößern 1 von 2 Foto: moh 1 von 2

von Michael Bunk

erstellt am 30.Okt.2017 | 15:13 Uhr

Viel Stehvermögen mussten die Tischtennissportler vergangenen Sonnabend in der Horster Sporthalle beweisen. Der MTV Oktober Cup dauerte fast zehn Stunden, bis die Gewinner feststanden. An Deutschlands größtem Mixed-Turnier nahmen insgesamt 64 Paare teil – zunächst in Gruppenspielen, danach im K.o.-System in Haupt- und Trostrunde. Dabei mussten die höherklassigen Spielerinnen und Spieler ihren jeweiligen Gegnern eine Punktvorgabe gewähren, um die Leistungsunterschiede auszugleichen.

Pünktlich um 12 Uhr startete Turnierleiter Stefan Sommer das sportliche Großereignis, das mit zahlreichen Helfern der Tischtennissparte des MTV Horst professionell vorbereitet worden war. In zehn Gruppen zu sechs oder sieben Paaren spielte man zunächst jeder gegen jeden. Und zwar nach dem alten Zählsystem bis 21 und mit zwei Gewinnsätzen. Bis hier die Rangfolge entschieden war, dauerte es allein mehr als fünf Stunden. Die ersten drei oder vier kamen in die Hauptrunde, die anderen durften in der Trostrunde noch einmal an die Tische treten.

Spannende und zum Teil sportlich hochklassige Begegnungen konnten Teilnehmer und Zuschauer bestaunen. Am Ende setzten sich Gesche Paul (Hohenaspe) und Dirk Schättiger (FTSV Fortuna Elmshorn) durch. Sie gewannen die Hauptrunde und holten sich den großen Siegerpokal. Bei ihrem Weg aufs oberste Treppchen ließen sie im Halbfinale dem Duo Lara Nordmann/ Georg Witt (TTSG Urania Bramfeld/Oberalster VFW) mit einem 2:0-Sieg hinter sich, im Endspiel behielten sie mit 2:1 Sätzen gegen Marion Schlüter/Dirk Koch (MTV Horst), die sich zuvor gegen Marlit Zuna/Patrick Backhaus (FTSV Fortuna/SV Friedrichsort) durchgesetzt hatten, die Oberhand.

In der Trostrunde dominierten Antje Mäckelmann und Michael Meyenburg von der TTG Südstormarn, die sich in diesem Finale gegen Andrea Rehder und Frank Ramin (Hohenaspe) durchsetzen konnten.



Aftershow-Party bis in den frühen Morgen





Erst gegen 21.30 Uhr standen die jeweiligen Sieger fest. Danach war aber noch lange nicht Schluss. Für alle Teilnehmer war ein großes Büfett zur Stärkung vorbereitet worden, und im Anschluss wurde eine stimmungsvolle Aftershow-Party bis in den frühen Sonntagmorgen gefeiert. Viele Teilnehmer versprachen, im kommenden Jahr wieder beim Oktober Cup dabei zu sein.