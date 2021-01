shz-Gartenschule : Zauberhafte Orchideen und die richtige Pflege

Von Deko bis richtig gießen: Hier gibt das Elmshorner Gartencenter Rostock Tipps rund um die Pflanzenwelt.

Avatar_shz von Martina Schön, Rostock Gartencenter

10. Januar 2021, 11:00 Uhr

Elmshorn | Kaum eine andere Pflanze fasziniert uns so wie Orchideen. Mit ihren zarten und edlen Blüten übernehmen sie die Rolle der Diva unter den Zimmerpflanzen. Aber keine Angst – gängige Vorurteile, Orchideen seien nur etwas für Spezialisten mit „grünem Daumen“ werden vielen dieser Schönheiten nicht gerecht. In Wirklichkeit sind sie einfacher zu pflegen und viel anpassungsfähiger, als man denkt.

Peter Mohr

Das Besondere an Orchideen ist, dass sie mit etwas Einfühlungsvermögen über Jahrzehnte hinweg blühen und wachsen. Insbesondere Phalaenopsis empfehlen sich durch ausgiebiges Blühverhalten. Sie blühen fast das ganze Jahr in vielen verschiedenen Farben von Weiß über Gelb, Rosa und Rot bis hin zu Violett. Diese Orchideen sind damit ideal für „Orchideenanfänger“. Sie blühen lange, setzen schnell wieder Knospen an und stellen keine großen Ansprüche an den Standort.

Die Phalaenopsis ist bei Orchideen-Freunden sehr beliebt. Aber auch die große Anzahl weiterer Gattungen wie zum Beispiel Miltonia, Odontoglossum oder auch Paphiopedilum (auch als Frauenschuh bekannt) lässt einen schnell zum Orchideen-Sammler werden.

Hier einige Tipps, damit Sie lange Freude an diesen besonderen Blütenschönheiten haben:

(1) Orchideen wachsen nicht in Blumenerde: Die meisten Orchideen wachsen in ihrer Heimat auf Bäumen. Sie nutzen Äste als Unterlage, um im Regenwald an das knappe Licht zu kommen. Die Wurzeln der Orchideen nehmen einen Teil der benötigten Nährstoffe aus der Luft und dem Regenwasser auf. Würde man Orchideen in Erde pflanzen, so würden ihre Wurzeln in kurzer Zeit verfaulen. Um die Wurzeln in unseren Wohnzimmern feucht zu halten, ohne sie von der Luft abzuschnüren, gibt es deshalb spezielle Orchideen-Substrate, die Sie auf jeden Fall verwenden sollten.

(2) Richtig gießen: Der häufigste Pflegefehler bei Orchideen ist die Staunässe. Sie führt innerhalb weniger Wochen zum Tod der Pflanze. Am sichersten ist das Tauchen der Orchideen. Während der Wachstumszeit alle 10 Tage tauchen und bei jedem zweiten Mal einen Schuss Orchideendünger ins Wasser. Anschließend gut abtropfen lassen. Wenn Sie Ihrer Orchidee etwas besonders Gutes tun wollen, verwenden Sie zimmerwarmes Regenwasser. Phalaenopsis können gerne auch mal abtrocknen. In der Ruhezeit verzichten Sie komplett auf Dünger.

(3) Der Standort: Fast für jedes Fenster einer Wohnung gibt es die passende Orchidee. Für die meisten Orchideen sind West- oder Ostfenster geeignet. In diesen Fenstern sind die Pflanzen vor zu starker direkter Sonneneinstrahlung geschützt. In den Monaten von Oktober bis März können alle Orchideen gerne auch ans Südfenster. Die höhere Lichtintensität fördert die Blütenbildung. Arten, wie Cymbidien, Cattleya oder Brassia können im Sommer auch gerne ins Freie an einen vor Sonne geschützten Platz gestellt werden. Die kühleren Nachttemperaturen fördern deren Blütenbildung. Lassen Sie sich deshalb bei der Auswahl der Pflanzen beraten.