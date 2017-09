So vielfältig kann Kirche sein : Zahlreiche Besucher in den Elmshorner Gotteshäusern

vergrößern 1 von 2 Foto: Ulf Marek 1 von 2

von Ulf Marek

erstellt am 25.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Elmshorn | „Vergnügt, erlöst, befreit“ lautete das viel versprechende Motto der jüngsten „Nacht der Kirchen“ am vergangenen Sonnabend in Elmshorn. Die Organisatoren wollten mit dieser breit angelegten mehrstündigen Veranstaltung an insgesamt sieben Standorten zeigen, dass das Leben in den Gemeinden der Stadt Elmshorn pulsiert und Menschen aus der Region diesbezügliche Einblicke gewähren und gegebenenfalls auch ihr Interesse an der vor allem kulturellen Seite der Gemeindearbeit wecken.

Das Konzept ging auf: Die einzelnen Veranstaltungen wurden von zahlreichen Besuchern aufgesucht, die das facettenreiche Angebot offensichtlich mit großem Interesse verfolgten, aber auch vielfach selbst aktiv wurden. Kein Wunder, denn fast überall spielte Musik und Animation eine große Rolle.

In der „Gelben Villa“ der Evangelisch-freikirchlichen Gemeinde sorgte zum Beispiel die sehr engagierte Musikerin Anne Petersen dafür, dass aus den Gästen in nur kürzester Zeit ein Chor wurde. Ähnlich ging es beim Konzert der Friedenskirchengemeinde in der Lutherkirche zu, wo unter dem Titel „Ich sing Dir mein Lied“ ebenfalls zum aktiven Mitsingen erfolgreich aufgefordert wurde. Ebenfalls viel Gesang spielte in der Gemeinde „Zum Guten Hirten“ eine große Rolle, wo die Jugend-Events „Steady“ und „Go“ mit viel Live-Musik vor allem die jüngeren Teilnehmer an der Nacht der Kirchen begeisterten.

Richtig in Bewegung kamen die Besucher der Bugenhagenkirche in Klein Nordende. Dort war der Abend mit „Reformation und Tanz“ überschrieben, was bei Jung und Alt gleichermaßen zu ausgelassenem und gemeinsamem Tanz mit großem Spaßfaktor führte. Einen Blick hinter die Kulissen intensiver Theaterarbeit konnte man im Christus Zentrum Arche an der Lornsenstraße erleben. Dort wurde eine offene Probe für das Stück „Die Pilgerreise“ organisiert.

Doch damit nicht genug: In der Stiftskirche bot die Gospel Company mit der „Gospel Mass“ von Robert Ray im sehr gut gefüllten Kirchenschiff für ein durchweg kurzweiliges Konzerterlebnis. In der katholischen Kirche St. Mariae Himmelfahrt kam es zu einem besonderen Highlight für Musik- und Literaturfreunde: Pastorin Antje Eddelbüttel las Texte von Heinrich Böll und Christian Ude, und der Organist Kristian Schneider spielte mehrere Werke diverser Komponisten – darunter auch zwei Stücke von Johann Abraham Peter Schulz und Gustav Adolf Merkel. Kein Wunder, denn der Abend stellte einen literarisch-musikalischen Impuls zur gestrigen Bundestagswahl dar. Mit einer Schlussandacht in der St.-Nikolai-Kirche endete die Nacht der Kirchen nach rund vier Stunden Programm, das gefallen konnte. „Die Nacht der Kirchen hat mir großen Spaß gemacht. Es war toll zu sehen, was so in den Gemeinden alles auf die Beine gestellt wird“, meinte Karl Heinert (61) aus Bokel, der mit seiner Frau Ilse beim Chor-Mitsing-Event in der „Gelben Villa“ und beim Gospel-Konzert in der Stiftskirche dabei war. „Ich bin beeindruckt von der professionellen Arbeitsweise der Akteure. Wirklich klasse.“

Man sollte selber vielleicht mal Theater spielen“, lobte Reiner Saraski (45) aus Tornesch die Theaterarbeit im Christus Zentrum Arche. Und Susanne Müller aus Barmstedt zeigte sich beeindruckt von den Jugend-Events der Gemeinde Zum Guten Hirten am Uhlenhorst. „Super, wie die Jugendlichen ihre Auftritte absolvierten. Ich habe gar nicht gedacht, dass denen Kirche so viel Spaß macht“, so die 34-Jährige.