Wolfsrisse: Fünf Schafe in sechs Wochen

Schäfer besorgt / Experten: Wölfe nur auf Durchzug

von Cornelia Sprenger

31. August 2018, 16:47 Uhr

„Wir machen uns inzwischen täglich Sorgen, dass wir das nächste tote Schaf finden.“ Schafzüchter Volker Kruse aus Westerhorn ist durch die zahlreichen Wolfsangriffe auf Schafe in den vergangenen Wochen verunsichert, genauso wie viele seiner Kollegen. Zwei bestätigte Wolfsrisse gab es am 23. Juli und am 5. August in Brande-Hörnerkirchen, einen am 19. Juli in Lutzhorn, einen am 14. Juli in Heidmoor. Bei Kruse selbst hat ein Wolf ein Mutterschaf und ein Lamm in der Nacht vom 7. auf den 8. August angegriffen. „Inzwischen fahren wir doppelt so oft zur Kontrolle auf die Weiden und sehen nach dem Rechten“, sagt Kruse. Er besitzt 300 Mutterschafe, die Tiere sichern seinen Lebensunterhalt.

Mittlerweile hat der Westerhorner zwei seiner Weiden mit vom Land zur Verfügung gestellten Stromnetzen gesichert. „Dadurch haben wir den Zaun von 50 Zentimetern auf über einen Meter erhöht. Die Wolfsbetreuer sagen, der Strom halte die Wölfe fern“, erklärt der Schafszüchter. So ganz vertrauen will er dieser Maßnahme nicht. „Es ist schon auffällig, wie viele Schafe in letzter Zeit hier in der Umgebung gerissen worden sind. Trotzdem soll das immer noch ein durchreisender Wolf gewesen sein.“

Das bestätigt Jens Matzen, Koordinator der Wolfsbetreuung in Schleswig-Holstein. Solange sich ein Tier nicht länger als sechs Monate in einem Gebiet aufhält, sprechen die Experten von durchreisenden Jungtieren, die ihre Rudel verlassen haben und auf der Suche nach einem festen Revier durchs Land streifen.

Die Schafsrisse in den Kreisen Pinneberg und Bad Segeberg konnten im schleswig-holsteinischen Landeslabor durch genetische Untersuchungen eindeutig Wölfen zugeordnet werden. Matzen hofft, bald auch das genetische Material einzelnen Tieren zuordnen zu können.