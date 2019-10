Wohnpark an der Heidmühle

Gundi und Klaus Pannen investieren 6,5 Millionen Euro / 22 Wohneinheiten entstehen

von Christian Brameshuber

03. Oktober 2019, 16:45 Uhr

Elmshorn | Mit dem symbolischen ersten Spatenstich haben Gundi und Klaus Pannen das Wohnprojekt „Heidmühlenpark“ gestartet. Zirka 6,5 Millionen Euro investiert die „Zur Heidmühle 10 GBR“ – Gesellschafter ist das Ehepaar Pannen – in den Bau von 22 Wohnungen. „Wir setzen uns mit diesem Projekt auch dafür ein, mehr Wohnungen in Elmshorn zu schaffen“, betonte Pannen. Er wolle die Wohnungen später selbst vermieten, sagte der bundesweit bekannte Insolvenzverwalter und Ehrenbürger der Stadt Elmshorn.

Die Bagger rollen bereits auf dem zirka 3700 Quadratmeter großen Areal an der Straße Zur Heidmühle. Bis Ende 2020 werden dort drei Häuser hochgezogen. Zwei mit jeweils acht Einheiten und ein Gebäude mit sechs Wohnungen. Laut Architekt Florian Prelle werden die Zwei- beziehungsweise Dreizimmerwohnungen eine Größe von 60 bis 100 Quadratmetern aufweisen. Die Häuser werden jeweils zwei Geschosse plus ein Staffelgeschoss haben. Für das Ehepaar Pannen ist der „Heidmühlenpark“ keineswegs das erste Immobilienprojekt ihrer Heimatstadt. „Wir haben bereits am Sandberg elf Wohneinheiten realisiert“, sagte Klaus Pannen.

22 neue Wohneinheiten an der Heidmühle: Ältere Elmshorner erinnern sich noch daran, dass auf dem Areal früher das Restaurant „Zur Heidmühle“ ansässig war. In der Vergangenheit wurde hier gespeist, in der Zukunft wird hier gewohnt.