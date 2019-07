Wohnidylle mit Mittelpunkt

In Seeth-Eckholt gibt es hier alles, was man zum Leben braucht – auch den kurzen Weg in die Städte

05. Juli 2019

05. Juli 2019, 12:00 Uhr

Seeth-Ekholt | Schneller, schneller, immer weiter – viel zu oft geht es im Galopp durch das Leben und wir huschen von Termin zu Termin. Unser Autor Jann Roolfs macht da nicht mehr mit. Er nimmt sich eine Auszeit – 60 Minuten lang. So lange verweilt er für unsere Serie „Dorfgespräche“ in einem Ort in der Region, trifft interessante Menschen und lässt sich treiben.

Montag, 17.20 Uhr am Gemeindezentrum in Seeth-Ekholt. Die auffällige Säule ist zum Aufladen von E-Autos. Als nächstes fällt ein hoher Pfosten ins Auge. „Walter Arno Platz“ verkündet auf dessen Spitze ein Schild, dass die Fläche vor der alten Schule so heißt. Die Stele mit der schmalen, dunklen Metallskulptur des Bildhauers fällt erst auf den zweiten Blick ins Auge. Sie ist nicht beschriftet.

In Seeth-Ekholt steht offenbar alles Öffentliche auf einem Haufen: „Ole School“, Ehrenmal, Haus für Jugend und Schützen, großer Spielplatz, Kindergarten, Feuerwehr samt Autowrack auf dem Parkplatz. Kita und Feuerwehrhaus werden jeweils von drei riesigen Findlingen auf einem Hügel bewacht.

Für Tischtennis ist es zu windig, darum spielen Rania Lau und Lena Weitzel mit den Händen und einem schwereren Ball auf der Platte am Rand des Spielplatzes. Sie vertreiben sich die Wartezeit, bis der Pudding für den Erdbeerkuchen abgekühlt ist, den die beiden 14jährigen Mädchen backen. „Wenn wir uns treffen, dann backen wir oder machen irgendetwas“, erklärt Lena. Rania wird morgen früh nach Griechenland starten, der Flieger soll um sechs abheben. Das Essen und der Strand, darauf freut sie sich schon. Lena wird beim Volleyballturnier der Feuerwehr mitmachen, sie spielt in einem Fünfer-Team mit. „Wir trainieren ein paar Tage vorher“, aber bis zum 20. Juli ist noch Zeit.

Neben der Tischtennisplatte sitzt Nele Köcke auf einer Schaukel. Sie mag das Dorf, in dem sie aufgewachsen ist; die Landschaft gefällt ihr: „Es ist nicht so voll wie in der Innenstadt.“ Damit meint die 14-Jährige Elmshorn. Dort fährt sie hin, wenn sie etwas erleben will. Zum Shoppen ist ihr die Nachbarstadt allerdings zu klein, das erledigt sie lieber mit ihrer Mutter in Hamburg.

In Seeth-Ekholt ist sie gern den ganzen Tag lang draußen; am liebsten mit dem Familienhund „raus auf die Felder“, Stöckchen spielen. Der Spielplatz ist der zentrale Treffpunkt für die Dorfjugend, erzählt Nele: „Manchmal hören wir laute Musik und trinken ‚Energy‘“.

Am frühen Nachmittag sei „immer was los – wenn gutes Wetter ist“. Zum Abschied zeigt sie noch eins ihrer Übungskunststücke, die sie gern auf dem Spielplatz macht: einen Kopfstand gegen die Torwand.

Hinter dem Feuerwehrhaus haben Bagger tiefe Löcher gegraben; Plakate verkünden, dass Seeth-Ekholt jetzt Glasfaser bekommt, aber dort scheint mehr zu passieren, ein Baugebiet wird erschlossen. Auf der anderen Seite der Dorfstraße liegt das Baugebiet „Am Wald“, hier stehen große, moderne Häuser mit Trampolinen und Rutschen in den Vorgärten. Rechts der Straße liegt eine große Wiese, umschlossen von Gärten; hier grasen noch Kühe in der Mitte des Dorfes.

Mark Molzahn kommt auf dem Fahrrad die Dorfstraße herunter. Er ist erst in der vorletzten Woche hergezogen, in eine kleine Einliegerwohnung neben dem Haus seiner Schwester. Vorher lebte Molzahn in Berlin: „Die Großstadt war zu viel.“ Seeth-Ekholt kannte er nicht, bevor er herzog, aber er fühlt sich schon wohl: „Es ist schön, auf jeden Fall.“ Im kommenden Jahr will der junge Mann „bestimmt“ noch im Dorf bleiben. Sorgen um einen Arbeitsplatz macht er sich nicht: In seinen vier Berliner Jahren hat er Erzieher gelernt.

Die weitere Runde ist gesäumt von Einfamilienhäusern auf großzügigen Grundstücken mit farbenprächtigen Blumengärten. Kurz vorm Gemeindezentrum liegt ein Hofladen mit einem üppigen Sortiment, sogar gelbe Säcke gibt es hier. Auf einem Zettel hinter der Kasse ist mit weiblicher Handschrift notiert, wie der Kauf auf Kredit funktioniert: „Wer ‚anschreiben‘ lässt, bitte mit Namen und Datum!“ Auf einem Ausdruck werden „glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern“ angepriesen.

Gegenüber von der Hofeinfahrt liegt das Gatter zur Dorfwiese, dahinter stehen Schwarzbunte; eine guckt rüber, die anderen ignorieren alles außer ihrem Gras. Ein Mann schiebt seinen Motorrasenmäher über den Randstreifen und grüßt herüber. Eine Wiese weiter in Richtung Dorfzentrum blöken Schafe, sie weiden die andere zentrale Grünfläche in Seeth-Ekholt ab.