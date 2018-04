Wo sind Elmshorns Angst-Orte?

Der Steindammpark gilt bei vielen gerade bei Dunkelheit als Gefahrenpunkt schlechthin – obwohl die Statistik ein anderes Bild zeigt. Die CDU will sich im Wahlkampf jetzt für mehr Sicherheit einsetzen – auch mit Videoüberwachung.

von Cornelia Sprenger

28. April 2018, 15:37 Uhr

Selten driften in Elmshorn wohl subjektives Empfinden und harte Zahlen so weit auseinander wie im Fall des Steindammparks. Während die meisten aus Angst vor Übergriffen und finsteren Gestalten die Grünfläche bei Dunkelheit meiden und große Umwege in Kauf nehmen, ereignen sich hier laut Polizei gerade einmal 1,1 Prozent aller Straftaten in der Krückaustadt. Jetzt nimmt sich die CDU-Fraktion im Rahmen ihres Wahlkampfs des Themas an, fordert, den Einsatz von Videoüberwachung zu prüfen und ruft die Elmshorner dazu auf, ihre Angst-Orte zu nennen.

Der Steindammpark: Beim Treffen mit den CDU-Politikern an einem sonnigen Spätnachmittag ist der Ort sehr idyllisch. Die Terrasse des Cafés Auszeit spiegelt sich im großen See, ein paar Menschen unterhalten sich auf den Parkbänken, Vögel sitzen im Schilf. Viel los ist angesichts des schönen Wetters nicht, aber der Park wirkt auch alles andere als bedrohlich.

Der Eindruck trügt, versichern die vier anwesenden CDU-Frauen und auch die meisten Männer machen nach eigener Aussage nachts einen großen Bogen um den Park. Die 22-jährige Katja Wittmaack erzählt, auf dem Weg zum Parkhaus schon „komisch angesprochen“ worden zu sein. „Ich parke hier nicht mehr, sondern fahre lieber zum Bahnhof nach Tornesch“, erzählt sie. „Mir ist es hier einfach nachts zu gruselig.“

Auch die 44-jährige Stephanie Pieper gibt zu: „Ich gehe nicht durch den Park, ich rufe immer meinen Mann an, damit er mich vom Bahnhof abholt.“ Und Gerhard Jahnke will im Straßenwahlkampf schon von mehreren Elmshornern gehört haben, die den Steindammpark auch tagsüber nicht mehr betreten.

Wie gefährlich ist der Park aber wirklich? Im vergangenen Jahr ereigneten sich „nur“ 49 Straftaten im Park, darunter vier Körperverletzungen und 15 Diebstähle aus Autos. Dazu kamen 43 Fälle von Drogen- und Waffenbesitzes, die die Polizei 2017 bei verstärkten Kontrollrunden im Park festgestellt hat. Und Pressemeldungen wie die über eine schwere Messerattacke auf zwei Jugendliche im Park erst vor einigen Wochen schüren die Sorgen der Elmshorner. Dazu kommt das dichte Gebüsch und die schlechte Beleuchtung – ganz klar: Unabhängig von der reinen Statistik ist der Steindammpark für viele Elmshorner ein Angst-Ort.

Die CDU-Fraktion hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Stadt frei solchen Angst-Räumen zu machen. Der Steindammpark ist dabei ein prominenter Aufhängepunkt. Die Partei unterstützt die bisherigen Maßnahmen wie den verstärkten Einsatz von Streetworkern und Polizisten, die Mitglieder wollen aber noch mehr tun. Friederike Driftmann, Sprecherin im Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gleichstellung erklärt: „Wir fordern, die Möglichkeit von Videoüberwachung an schlecht einsehbaren Stellen des Parks zu prüfen.“ Maßnahmen könnten nur in ihrer Gesamtheit zum Erfolg führen. „Wir werden eine Sicherheitsstrategie mit einem Katalog an unterschiedlichen Maßnahmen erarbeiten“, sagt Driftmann. Nach der Wahl will die Fraktion das Thema Sicherheit in die verschiedenen betroffenen Ausschüsse einbringen. Auch das Problem der Vermüllung der Parks und Spielplätze soll gleichzeitig mit angegangen werden.

Als Vorarbeit fordert die CDU in den kommenden Tagen die Elmshorner auf, den Kandidaten ihre Angsträume in Elmshorn zu nennen. „Wir müssen wissen, wo der Schuh drückt und wo wir Verbesserungsmaßnahmen in Sachen Sicherheit angehen müssen“, sagt Fraktionschef Neufeldt. „Schließlich können auch wir nicht überall sein.“

Wer Angsträume melden will, wendet sich an die Fraktion über die Facebookseite der CDU Elmshorn, über die Rufnummer (04121) 2357761 oder über das Online-Kontaktformular unter www.cdu-elmshorn.de