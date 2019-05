Wo Migranten Hilfe finden

In Elmshorn gibt es zahlreiche kirchliche Ansprechpartner für Flüchtlinge und Asylbewerber

von shz.de

02. Mai 2019, 14:28 Uhr

Elmshorn | Wer als Flüchtling nach Deutschland kommt, hat es meist nicht leicht. Die Sprache ist fremd, und oft sind auch Sitten und Alltagsgewohnheiten ungewohnt. Umso wichtiger ist es, dass den Neuankömmlingen auf ihrem Weg in ihr neues Leben fachkundige Hilfe zur Seite steht. In Elmshorn gibt es zahlreiche Ansprechpartner, die Asylbewerber und Migranten beraten.

Ein siebenköpfiges Helferteam stellte sich jüngst im Rahmen eines Pressegesprächs vor. Bis auf Birgit Dušková vom Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf firmieren alle übrigen unter dem Dach der Diakonie. „Es handelt sich bei allen Anlaufstellen um eine Beratung, die auf Freiwilligkeit beruht“, betont die für Migration und Integration zuständige Fachbereichsleiterin Andrea Möller. Außerdem müsse niemand Angst haben, den falschen Helfer auszuwählen. „Alle sind untereinander gut vernetzt und weisen dann richtig zu.“ Und bei Sprachproblemen würde im Ernstfall ein Dolmetscher hinzugezogen.

Zum Helferteam gehört Elwira Flohr, die als Ausländerberaterin alle Altersgruppen und Menschen mit allen Formen des Aufenthaltsstatus betreut. „Ich bin aber nur für jene zuständig, die hier in Elmshorn gemeldet sind“, betont sie. Thematisch gehe es „um alle Themen, die eine Krise bei Ratsuchenden auslösen“. Agnieszka Holm hat sich der Perspektiv- und Rückkehrberatung verschieben. Die nimmt sich Migranten an, die über 27 Jahre alt sind, sowie Geflüchteter, die sich im Asylverfahren befinden oder befunden haben. In ihren Themenbereich fallen Integrationsberatung, sowie Gespräche über Perspektiven der Ratsuchenden in Deutschland oder dem jeweiligen Herkunftsland. Ganz ähnlich gelagert sind die Schwerpunkte bei Melanie Runge. Auch bei ihr steht die Perspektiv- und Rückkehrberatung im Mittelpunkt. Anders als Holm, die für Menschen aus ganz Schleswig-Holstein Ansprechpartnerin ist, kümmert sie sich jedoch ausschließlich um Klienten aus dem Kreis Pinneberg und dem Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf.

Der Schwerpunkt bei Kathrin Huber liegt auf gemeinwesen-orientierter Sozialarbeit. Der Aufenthaltsstatus spielt bei ihr keine Rolle. Zwölf bis 27 Jahre sind ihre Schützlinge alt. „Ich berate junge Menschen im Übergang von Schule und Beruf“, umreißt sie ihr Spektrum. Flüchtlingsbetreuerin Sonita Haidari ist Ansprechpartnerin für Geflüchtete Migranten aus Elmshorn. Sie begleitet ihre Schützlinge bei Behördengängen und nimmt sich Fragen der Lebensorganisation an. Den Helferkreis komplettiert Birgit Dušková, Pastorin für Flüchtlingsarbeit im Kirchenkreis Rantzau-Müsterdorf. Neben Geflüchteten ohne Papiere ist sie für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe zuständig. „Dazu gehört auch die Seelsorge“, betont sie.