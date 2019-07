Wo Elmshorn tanzen lernte

Koopmann-Fotos aus den 1950er-Jahren zeigen den Alltag in der Tanzschule Paulsen

von Bernd Amsberg

04. Juli 2019, 16:29 Uhr

Elmshorn | Welcher Elmshorner kennt sie nicht, die Tanzschule Paulsen? Generationen haben dort ihre ersten Tanzschritte gelernt. 2004 schloss die Elmshorner Institution. Das Stadtarchiv Elmshorn zeigt bis zum 15. August im Foyer des Rathauses an der Peterstraße zwölf großformatige Fotos aus den 1950er-Jahren, die den Alltag zwischen Tango und Twist zeigen. Der Elmshorner Fotograf und Kulturpreisträger Per Koopmann hat die Bilder damals geschossen. „Die Aufnahmen dürften besonders für ältere Elmshorner interessant sein, da sie sich vielleicht auf den Fotos entdecken“, sagt Arno Freudenhammer vom Stadtarchiv.

Insgesamt 113 Jahre gab es die Tanzschule. Gegründet wurde sie von Heinrich Paulsen 1891. Am 16. Januar 1943 starb der Tanzlehrer. Seine Tochter Jeannette, die bereits seit 1938 in der Tanzschule mit arbeitete, übernahm die Leitung. Durch den Bombenangriff auf Elmshorn im zweitern Weltkrieg wurde die Tanzschule zerstört. Es folgte ein Neuanfang in anderen Räumlichkeiten. 1955 war es soweit: Jeannette Paulsen und Sohn Dieter unterrichteten wieder. Dieter Paulsen übernahm mit seiner Frau Erika die Leitung der Tanzschule. 1973 verstarb Dieter Paulsen, danach war Witwe Erika zuständig. Später sollte ihr Sohn Harald die Tanzschule übernehmen. Im Jubiläumsjahr 1991 begann er mit der Ausbildung zum Tanzlehrer und schloss diese 1994 ab. Bis ins Jahr 2000 war er dann in der Tanzschule tätig. Dann wiederum übernahm Erika Paulsen, Haralds Mutter, erneut die Leitung bis zur Schließung 2004.

Die ausgestellten Bilder zeigen tanzende Kinder oder Tanzturniere im Langeloher Hof. Zeitungsartikel beschreiben die Schule als einen Ort, in dem immer ein buntes Treiben herrschte. Denn es wurden nicht nur Walzer und andere Standardtänze gelehrt, sondern auch Konzerte fanden statt. Die Fotoausstellung sei historisch interessant, aber auch aktuell sei Tanz ein Thema, sagt Freudenhammer. Er verweist auf die geplante Aktion der Tanzschule Loferski. Diese bietet am Donnerstag, 15. August, von 13 bis 13.45 Uhr eine Schnuppereinheit aus lateinamerikanischem Tanzkursus und Fitness-Workout an. Die Teilnahme ist kostenfrei. Mitzubringen sind Schuhe zum Wechseln.

Hans-Otto Koopmann, der sich den Vornamen Per gab, hat sein Lebenswerk mit Tausenden von Negativen, Dias und Fotoabzügen der Stadt Elmshorn überschrieben. Arno Freudenhammer plant für die nächsten Jahre wiederkehrende Ausstellungen. Das Bildmaterial sei so zahlreich. 200 Kartons sind gefüllt mit Koopmanns Nachlass.