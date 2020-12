shz-Gartenschule : Wissenswertes rund um den Weihnachtsbaum

Von Deko bis richtig gießen: Hier gibt das Elmshorner Gartencenter Rostock Tipps rund um die Pflanzenwelt.

22. Dezember 2020, 21:54 Uhr

Elmshorn | Jedes Jahr wird ein neuer Mittelpunkt für das weihnachtliche Fest gekauft. Der Weihnachtsbaum. Doch worauf ist zu achten, damit dieser möglichst ohne zu nadeln länger frisch bleibt? Ein Tipp: Fragen Sie Ihren Händler, woher die Bäume kommen. Sie sollten in der Region produziert sein. So geht man sicher, dass diese keine langen Anfahrtswege haben und so sind sie entsprechend frischer.

So wird der Baum richtig gelagert und aufgestellt:

(1) Verwenden Sie einen ausreichend großen Christbaumständer, um ein Umkippen zu vermeiden, denn der Christbaumschmuck ist oft schwerer, als man denkt. Ein Christbaumständer mit Klemmfunktion erhöht den Halt.

(2) Als Baumständer empfehlen wir Ihnen einen Krinner Ständer mit Wasserreservoir. Der Baum wird einfach in den Ständer gestellt, mit dem Fuß wird das Pedal betätigt, so dass sich das Stahlseil schließt und die Fixierstifte gleichmäßig um den Stamm zusammengezogen werden. Der Baum steht so fest und gerade. Der Baum muss dann auch in der Regel nicht mehr angespitzt werden. Durch die erhaltene Rinde kann der Baum aus dem vorhandenen Wasservorrat entsprechend Flüssigkeit aufnehmen.

(3) Wenn Sie Ihren Baum zeitig gekauft haben, ist das in der Regel auch kein Problem. Zu Hause nehmen sie den Baum aus dem Netz und lagern ihn bis zum Tag des Schmückens auf Ihrer Terrasse oder auf dem Balkon. Bei längerer Lagerung ist es gegebenenfalls sinnvoll, eine Scheibe Holz unten am Stamm abzusägen. So bleibt der Wasserfluss im Baum intakt. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Baum im Zimmer immer mit ausreichend Wasser versorgt bleibt.

Noch ein kleiner Tipp zum Schluss: Probieren Sie zeitig vor dem Fest die Funktionalität Ihrer Lichterkette. Sollte eine neue benötigt werden, bietet unser Gartencenter unter Lockdown Bedingungen einen Call and Collect oder Lieferservice an.

Das Team vom Gartencenter Rostock wünscht Ihnen auch unter Corona-Bedingungen ein fröhliches Weihnachtsfest – bleiben Sie gesund!