Drittes Gleis und Glasfaser : Wirtschaftsminister Bernd Buchholz: Der Elmshorner Bahnhof ist ein „Loch“

Sechs Fragen an Bernd Buchholz: 1. Können Sie den Bahnpendlern zwischen Elmshorn und Hamburg schnelle Verbesserungen versprechen?

Bernd Buchholz: Die Baustelle jetzt ist eine irre Belastung für die Menschen. Aber nach dieser Baumaßnahme wird die Taktfrequenz wieder stabil sein, das ist dann schon eine ordentliche Verbindung. 2. Ist für das dritte Gleis die vierte Bahnsteigkante in Elmshorn nötig?

Ja. 3. Die Regierungskoalition hat sich den Ausbau von Glasfaserleitungen auf die Fahne geschrieben. Welche Hoffnung können sich da die Elmshorner machen?

Wir zeigen der Telekom, wie ernst wir den Glasfaserausbau meinen. Wir versuchen, das in Kooperation zu betreiben, gegebenenfalls mit kommunalen Partnern. 4. Was hilft gegen den Mangel an bezahlbarem Wohnraum?

Diese Landesregierung hat sich beispielsweise vorgenommen, die Flächenausweisung für den Wohnungsbau gerade im Hamburger Umland zu erleichtern und steigt auch selbst wieder deutlicher in die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ein. Wir brauchen aber auch die privaten Investoren, die man nicht zur Investition ermutigt, indem man ihnen das Mietgeschäft verdirbt. Außerdem hat Schleswig-Holstein die höchste Grunderwerbssteuer aller Bundesländer. 5. Ist das interkommunale Gewerbegebiet an der A 23 Vorbild für andere Kommunen?

Da hat man sich mit mehreren Gemeinden Gedanken gemacht, das ist großartig. Das wollen wir fördern und unterstützen. 6. Wann werden die Landstraßen um Elmshorn saniert?

Wir werden eine ganze Anzahl von Straßen in diesem Jahr angehen. Ich habe den Pinneberger Landrat angeschrieben und nach kommunalen Prioritäten gefragt. Langfristig arbeiten wir an einem Zustandsbericht, anhand dessen werden wir eine Strategie für die Legislaturperiode festlegen. Interview: Jann Roolfs