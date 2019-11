Wir-Gefühl auf zwei Rädern

60 Jahre Motorradclub Kollmar-Elbe: 2020 soll der runde Geburtstag kräftig gefeiert werden

08. November 2019

Kollmar | „Wir sind der wohl älteste noch bestehende Motorradclub Norddeutschlands“, sagt Andreas Müller. Im kommenden Jahr feiert der Motorradclub Kollmar-Elbe sein 60-jähriges Bestehen. Und: Von Altersschwäche keine Spur. Über das ganze Jahr verteilt stehen Veranstaltungen auf dem Programm. „Wir sind gerade beim Planen der Details“, sagt Müller.

Ein siebenköpfiges Organisations-Team gibt es bereits. Und wer jetzt glaubt, dass ein Motorradclub eine rein männliche Domäne sei, der irrt. Bester Beweis: Unter den sieben Jubiläums-Planern sind drei Frauen.

„Wir haben derzeit rund 35 Stammmitglieder, hinzu kommen zahlreiche Familienangehörige“, verrät Müller. Längst nicht alle Motorrad-Fans, die sich regelmäßig in Spiekerhörn treffen, stammen aus Kollmar oder dem näheren Umland. „Unser Einzugsbereich reicht von Hamburg im Süden bis hinauf nach Puls im Norden.“ Bunt gemischt ist auch die Altersstruktur. Die jüngsten Mitglieder sind Mitte 30, das älteste 82 Jahre alt. Mitte November steht die Jahreshauptversammlung an. „Da werden wir das genaue Jubiläums-Programm dann besprechen“, kündigt Müller an.

Beim Motorradclub Kollmar-Elbe – der Elbe-Zusatz ist wichtig, da es in Kollmar noch einen zweiten Motorradclub gibt – steht nicht das Rasen im Vordergrund, sondern andere Aspekte wie erste Hilfe, Sicherheitstraining oder diszipliniertes Fahren in der Gruppe. Chef des Clubs ist Hinrich Ossenbrüggen. „Bei uns werden schöne Traditionen rund um unser gemeinsames Hobby bewahrt, aber auch die Glut für die Freude am sicheren Umgang mit dem Motorrad weitergegeben“, heißt es auf der Clubhomepage mckollmar.de. Dazu gehöre auch „eine ehrliche Kameradschaft, die uns Clubmitglieder und unsere befreundeten Motorradclubs verbindet“.

Die Anfänge der Clubgeschichte liegen nun fast schon sechs Jahrzehnte zurück. Der Motorradverein wurde 1960 als reiner BMW-Club gegründet. Inzwischen sind die Mitglieder mit einem bunten Mix an Motorradtypen und Fabrikaten unterwegs. Die meisten Aktivitäten stehen auch Gleichgesinnten offen. Das soll auch für etliche der Jubiläumstermine gelten. Los geht es am 30. Januar 2020 mit einem Erste-Hilfe-Kurs in Spiekerhörn.

Vom 24. bis 26. April kommenden Jahres ist das große Jubiläums-Treffen in Planung und auch eine Abschlussfeier soll es gegen Ende des Jubiläumsjahres geben. „Wir werden bei all unseren Veranstaltungen den runden Geburtstag inhaltlich mit einfließen lassen“, sagt Müller. Auch Logo und ein Jubiläums-T-Shirt werde es geben.