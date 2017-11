Das Sonntagsgespräch : „Wir brauchen dringend mehr Hospizplätze“

vergrößern 1 von 1 Foto: Florian Kleist 1 von 1

von Lars Zimmermann

erstellt am 19.Nov.2017 | 14:00 Uhr

Elmshorn | Doreen Welack ist kommissarische Leiterin des Johannis Hospizes in Elmshorn. Im Sonntagsgespräch erklärt sie unter anderem, warum die Hospizarbeit so wichtig ist und wie sie selbst damit umgeht.

Frage: Hat sich Ihre Arbeit verändert, seitdem Sie die kommissarische Leitung des Hospizes übernommen haben?

Doreen Welack: Mein Berufsalltag hat sich einmal komplett gedreht. Ich bin eigentlich eine Vollblut-Krankenschwester. Im Moment bin ich aber garnicht in der Pflege tätig. Organisation, Leitung und Begleitung der Mitarbeiter, das Sammeln der Spenden, die finanziellen Rahmenbedingungen schaffen, Öffentlichkeitsarbeit - das alles fällt nun in meinen Verantwortungsbereich.

Was bedeutet Ihnen persönlich die Arbeit im Hospiz?

Das ist für mich ein Traumjob, an dem mein Herz hängt. Ich bin mir sicher, dass ich Hospizarbeit leisten werde, so lange ich im Arbeitsleben stehe.

Wieso liegt Ihnen die Hospizarbeit so sehr am Herzen?

Ich glaube, dass ich hier etwas Gutes tun und etwas bewegen kann. Viele sagen, dass sie eine solche Arbeit nicht bewältigen können. Sie vergessen, dass wir alle einmal sterben werden. Wenn es so weit ist, hätte jeder gerne eine Hand an seiner Seite, die die eigene Hand hält, Mut macht und einfach da ist. Deswegen ist Hospizarbeit für mich das A und O.

Was zeichnet das Johannis Hospiz aus?

Die persönliche Ansprache und das Familiäre. Wir haben zudem sehr gute Möglichkeiten, auf einzelne Wünsche einzugehen. Es ist ein großes Glück, dass wir eine Tochtergesellschaft der Regio Kliniken sind, von denen wir sehr viel Unterstützung bekommen. Dadurch haben wir die Chance, etwas mehr zu tun als die Hospize, die ausschließlich von einem Förderverein getragen werden.

Gibt es Probleme, mit denen das Hospiz zu kämpfen hat?

Wir müssen pro Gast fünf Prozent des Tagesbedarfssatzes selbst tragen und sind deshalb auf Spenden angewiesen. Das klingt erst einmal nicht nach so viel. Pro Jahr kommt da aber eine sechsstellige Summe zusammen. Dieses Geld müssen wir erst einmal aufbringen. Ich finde es toll, dass vom Obdachlosen bis zum Millionär jeder bei uns aufgenommen werden kann. Es ist kostenfrei für jeden Gast. Ich bin deshalb der Meinung, dass die Gesellschaft in der Lage sein sollte, die dem Hospiz fehlenden Gelder aufzubringen. Unsere Aufgabe ist es, unsere Arbeit nach außen zu transportieren und für das Hospiz zu werben. Dafür werden wir in Zukunft jedes Jahr einen „Tag der offenen Tür“ anbieten.

Findet die Hospizarbeit ausreichend Beachtung?

Es könnte mehr sein. Wir sind für die Kreise Pinneberg und Steinburg zuständig und haben nur zwölf Plätze. In ganz Schleswig-Holstein gibt es gerade einmal 66 Betten. Dass wir das ganze Jahr über eine Warteliste haben, zeigt, wie groß der Bedarf ist. Ständig rufen verzweifelte Menschen an, weil sie auf einen Platz im Hospiz angewiesen sind, diesen aber nicht bekommen. Die Versorgung ist einfach nicht ausreichend. Wir brauchen in Schleswig-Holstein dringend mehr Hospizplätze. Deswegen sehe ich die Politik in der Pflicht, etwas zu tun.

Doreen Welack (49) arbeitet seit fünfeinhalb Jahren im Johannis Hospiz Elmshorn und ist seit Anfang Oktober kommissarische Leiterin. Sie wohnt in Glückstadt, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Wirkt es sich negativ aus, dass die Menschen nicht gerne mit dem Thema „Tod“ konfrontiert werden?

Viele haben die irrationale Angst, dass sie sich anstecken oder böse Geister beschwören, wenn sie ein Hospiz betreten. Diese Sorge können wir allen nehmen, die zu uns kommen. Wer sich bei uns umschaut, sieht, dass es hier hell und freundlich ist und gerne gelacht wird. Natürlich haben wir traurige Momente und auch wir als Personal müssen durchaus mal weinen. Aber wir lachen eben auch gerne. Das Leben ist mal traurig, mal lustig. Das ist im Alltag genauso wie im Hospiz. Wir können den Weg unserer Gäste nicht mehr ändern und müssen sie gehen lassen. Aber wir können für sie da sein und sie begleiten.

Gibt es Schicksale, die Ihnen besonders nahegehen?

Mich nimmt es mit, wenn Gäste, die schwer gearbeitet haben, kurz nach dem Renteneintritt sterben und nicht mehr den Ruhestand genießen können. Besonders schwierig ist es zudem immer, wenn Kinder im Spiel sind. Ich finde es traurig, wenn kleine Kinder ein Elternteil verlieren oder Eltern sich von ihren Kindern verabschieden müssen. Das ist wider der Natur. Dann denke ich mir häufig, wie ungerecht das Leben sein kann.

Schaffen Sie es, zu Hause völlig abzuschalten oder denken Sie häufig an das, was Sie im Hospiz erlebt haben?

Das Abschalten gelingt nicht immer. Klar ist: Die Arbeit im Hospiz erdet einen. Der Ärger im Alltag relativiert sich dadurch.