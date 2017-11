Winterzeit wieder auf Kufen erleben

vergrößern 1 von 2 Foto: Marek 1 von 2

Schon seit zehn Jahren verwandelt sich der Holstenplatz in der Adventszeit zu einem eisigen Vergnügen. Am Freitag, 17. November, öffnet die spiegelglatte Fläche wieder die Türen für alle kleinen und großen Eislauffans. Zum 10-jährigen Jubiläum feiert das Stadtwerke Eisvergnügen mit einem bunten Eröffnungsprogramm ab 18 Uhr die junge Elmshorner Tradition in der Vorweihnachtszeit.

Damit es dem Fest auch nicht an Glanz und Funkeln mangelt, werden zwei junge Eiskunstläuferinnen des Hamburger Schlittschuhclubs ihr Können zeigen. Alessia Wawzik (elf Jahre) und Anna Göddertz (zwölf Jahre) tanzen schon seit vielen Jahren übers Eis und verzaubern mit ihren Küren Publikum und Wettbewerbsrichter gleichermaßen. Alessia Wawzik läuft ihre aktuelle Kür zu einem Remix der Titel „Alone“ und „Sing me to Sleep“ des britisch-norwegischen Musikproduzenten Alan Walker. Anna Göddertz zeigt ihre Kür zur Musik aus dem Disney-Film „Ratatouille“.

Auch das Maskottchen des Stadtwerke Eisvergnügens, Pinguin Paul, wird bei der Eröffnung vor Ort sein und hat für die Besucher eine besondere Verlosung im Gepäck: Unter allen Besuchern, die als Pinguin verkleidet kommen oder einen mindestens 30 Zentimeter großen Pinguin mitbringen – aus Plüsch oder selbstgebastelt, aus Papier, Holz oder anderweitig kreativ gestaltet – verlost das Stadtmarketing zwei „Holiday on Ice Familien-Packages“ im Wert von je 200 Euro. Mit dem Familien-Package können jeweils zwei Erwachsene und zwei Kinder die Premiere der neuen Holiday on Ice Show Atlantis in Hamburg besuchen. Unabhängig vom Hauptgewinn erhalten alle Teilnehmer der Verlosung einen Eis-Gutschein vom Globetrotter Reisebüro.

Zum Abschluss des Eröffnungsevents erwartet die Besucher ein großes Feuerwerk, das von Musik untermalt wird. Im Anschluss sind alle Besucher eingeladen, bei freiem Eintritt die Eisbahn einzuweihen.

In den an die Eisbahn angrenzenden Gastronomie-Zelten lädt der „Strandfloh on Ice“ mit seinem kulinarischen Angebot zum Verweilen außerhalb der Eislauffläche ein. Auch die Weihnachtsbäckerei, die in diesem Jahr erstmalig beim Stadtwerke Eisvergnügen vertreten ist, hält am Eröffnungsabend Schmalzgebäck, Apfeltaschen und Quarkbällchen für die Besucher bereit.