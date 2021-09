Umfrage : Wie stehen Sie zu den Schließungsplänen der Regio-Kliniken in Elmshorn?

Die Regio-Kliniken planen einen zentralen Neubau. Dafür sollen die Krankenhäuser in Elmshorn und Pinneberg geschlossen werden. Richtig oder falsch? Wir möchten wissen, wie Sie darüber denken.

16. September 2021, 17:38 Uhr

Elmshorn | „Es ist doch nicht der 1. April“: Die meisten Elmshorner Passanten hatten am Donnerstag (16. September) bereits davon gehört, dass das Krankenhaus in Elmshorn schließen wird. Die wenigen, die es noch nicht erfahren hatten, hielten die Nachricht für einen Scherz und wollten sie schier nicht glauben. Der Rest ist empört. Was denken Sie über die Schließungs-Pläne?

Wie stehen Sie zu den Schließungsplänen? Ich finde es richtig, dass ein neues und modernes Krankenhaus gebaut wird. Ich finde es falsch. Die Standorte in Elmshorn und Pinneberg sollten erhalten bleiben und modernisiert werden. Mir egal, für mich macht es keinen Unterschied zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserer Umfrage können Sie bis Montag (20. September) 12 Uhr abstimmen. Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.