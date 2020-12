Gartencenter Rostock gibt Tipps : Wie Sie Vögel im Winter richtig füttern

Von Deko bis richtig gießen: Hier gibt das Elmshorner Gartencenter Rostock Tipps rund um die Pflanzenwelt.

Avatar_shz von Sven Wittenburg, Rostock Gartencenter

10. Dezember 2020, 15:25 Uhr

Elmshorn | Ein besonderes Erlebnis im Winter bietet die Wildvögelfütterung im heimischen Garten. Auch Kindern und Jugendlichen, die nicht immer die Möglichkeit haben, Beobachtungen in der Natur zu machen, bietet sich so eine gute Möglichkeit auf der heimischen Terrasse oder im Garten.

Futterquellen sind im Winter knapp

Die natürlichen Futterquellen der Vögel sind nun knapp. So müssen Gartenvögel, die das Winterhalbjahr bei uns verbringen, in den kurzen Tagesstunden genug Futter finden, um über die Runden zu kommen.

Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Vogelfutter: Ob Insekten- oder Körnerfresser – für jede Vogelart ist etwas dabei. Die „Erdnußgläser“ werden beispielsweise von zahlreichen Meisenarten angeflogen. Dazu wird das Gläschen in ein Minihäuschen geschoben und geschützt zum Beispiel an einer Wand angebracht.

Das muntere Treiben an einer Futterstelle dicht am Haus lässt Jung und Alt begeistern. Beim Beobachten lernt man viele Vögel kennen, die den Winter in heimischer Umgebung verbringen.

Das sollten Sie beachten:

Platzieren Sie die Futterstelle an übersichtlichen Stellen, so haben Fressfeinde wie Katzen nicht die Chance, sich unbemerkt anzuschleichen.

Ein Gebüsch oder eine Hecke in der Nähe verleiht weiteren Schutz und Sicherheit.

Die Futterstelle sollte immer sauber gehalten werden. Entfernen Sie regelmäßig alte Futterreste und Vogelkot, dann kommen die Vögel gern wieder und bleiben gesund.

