Wette verloren: GAB-Chef räumt auf

Jens Ohde muss Gerümpel aufräumen – aber am Containerplatz ist alles sauber

von Daniela Lottmann

04. Juli 2019, 16:21 Uhr

Elmshorn | Jeans und Hemd, im Winter auch ein Jackett: Eigentlich ist der Elmshorner Bürgermeister kleidungstechnisch eher klassisch-schick unterwegs. Doch gestern begrüßte Volker Hatje die herbeieilenden Journalisten in Arbeitshose und schwarzem Polohemd. „Arbeitshandschuhe habe ich von zu Hause mitgebracht“, erzählt er. Auch Jens Ohde, Geschäftsführer der GAB Umwelt Service, streift sich die Handschuhe über – allerdings etwas widerwillig. „Ich wette nie wieder mit ihm“, sagt er und zeigt auf den gut gelaunten Hatje.

Beim Markt der Nachhaltigkeit hatte Ohde gegen den Bürgermeister gewettet, dass dieser es nicht schaffe, mindestens 49 618 Plastikverschlüsse von Getränkeflaschen für die Gesundheitsaktion „500 Deckel gegen Kinderlähmung“ zusammenzutragen. Der Wetteinsatz: Einmal einen Müllcontainerstellplatz eigenhändig säubern.

Ohde verlor krachend. Etwa 80 000 Deckel konnte der Bürgermeister am Ende abliefern. Kein Wunder, dass Hatje nun, wo der Wetteinsatz eingelöst werden soll, gut gelaunt am Containerplatz Heidmühlenweg/Ollnsstraße steht. Aber auch Ohde scheint gar nicht so geknickt. Denn für ihn hätte die Sache schlimmer ausgehen können. Zum Beispiel, wenn Müll dagewesen wäre.

Denn tatsächlich ist der Containerplatz an diesem Morgen so ungewöhnlich sauber, dass Mitarbeiter der Gab Alibi-Schrott herangekarrt haben. Ein kleiner Haufen Sperrmüll, alte Eimer, ein Bollerwagen ohne Reifen, Elektroschrott liegt nun hübsch säuberlich in der Ecke. Wegmachen muss das Ohde trotzdem. Auch um zu zeigen, mit welchen Problemen sich die Gab an den Containerplätzen herumschlagen muss.

„In Rellingen waren es mal viele alte Hähnchenkeulen auf mehreren Standorten verteilt. Mit Majonaise-Töpfen. Alles schön verschimmelt“, erzählt Ohde. In Elmshorn nimmt er sich weniger Ekeliges vor. Kaputtes Kinderspielzeug und einen alten Grill schmeißt er auf den Anhänger. Auch Hatje packt nun mit an und hilft. Verschmutzte Containerplätze hätten in der Vergangenheit viele Bürger aufgebracht, sagt er. „Und wenn erst einmal ein bisschen Müll rumliegt, legt der Nächste einfach etwas oben drauf.“ Seit Juni lässt die Gab deshalb zwei Mitarbeiter in Elmshorn herumfahren, die auf den Plätzen nachsammeln. Einer der sogenannten Tatortreiniger ist Frank Schröter (kleines Foto). Dass sein Chef heute einen leichten Job hat, liegt auch an ihm. „Es vergeht kein Tag, an dem nicht irgendwo etwas steht. Aber es ist besser geworden. Viel besser“, findet er.

„Den alten Fernseher nehmen Sie aber“, ruft Hatje und Ohde packt flugs zu. Ein Gab-Mitarbeiter eilt heran und kippt noch einen Eimer kleineren Unrat aus: Papierschnipsel und Stroh. Ohde muss fegen. Für die Fotos. Aber da hinten, zwischen den Containern, hat er einen kleinen, nicht erschwindelten Schnipselhaufen entdeckt. Den macht er auch gleich weg.

Nur ein paar Minuten hat die Säuberung gedauert. Oft ist das anders. Zum Beispiel am Adenauerdamm, wo immer viel Glas und Scherben liegen. „Das Thema Adenauerdamm gehen wir bald an“, kündigt Hatje Veränderungen an den Standort an.

