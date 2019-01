Westerhorn verändert sein Gesicht

Neue Dorfmitte entsteht / Grünes Warenhaus wird erweitert / Lärmschutzwände werden im Januar und Februar errichtet

Das politische Jahr in Westerhorn beginnt am Sonntag, 6. Januar, um 11 Uhr mit dem Neujahrsklönschnack, zu dem traditionell alle vier Dörfer des Amtsbezirks einladen. Lokale Themen wird es bei der Gelegenheit genügend zu besprechen geben.

Westerhorn ist eine lebenswerte Gemeinde mit Zukunftspotenzial. Das hat das Dort seit 2018 schriftlich. Die Gemeinde hatte am Landes-Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ teilgenommen – und war bis unter die Top elf gekommen. „Ein schöner Erfolg, sagt Bürgermeister Bernd Reimers. Die Wettbewerbs-Jury besuchte Ende Juni das Dorf, um sich vor Ort ein Bild zu verschaffen und die Gemeinde zu beurteilen. Zwei Stunden hatte die Westerhorner Delegation die Chance, ihr Dorf von seiner besten Seite zu präsentieren.

Das Landesministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration hatte die schleswig-holsteinischen Dörfer mit bis zu 3000 Einwohnern dazu aufgerufen, sich am Landes-Wettbewerb zu beteiligen. Das Hauptaugenmerk lag auf den Themenfeldern „Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen“, „soziale und kulturelle Aktivitäten“, „ästhetische und nachhaltige Entwicklung des Ortsbildes, „innovative Ansätze für Daseinsvorsorge und Infrastruktur“ sowie „interkommunale Kooperationen“.

Zu sehen bekamen die Jury-Mitglieder unter anderem die neue Dorfmitte, die auf dem Areal der ehemaligen Gaststätte Fölster und dem Bahnhof entstehen soll. Beide Immobilien hat Kay Sierk gekauft, der auf der gegenüberliegenden Seite der Bahngleise ein grünes Warenhaus betreibt. Das will Sierk vergrößern und damit in einen Teil des ausgedienten Gaststätten-Gebäudes umziehen.

Seit Monaten laufen die Umbaumaßnahmen auf Hochtouren. Erst wurde der Bahnhof mit einem neuen Dach wasserdicht gemacht, nun ist die Halle neben der Gaststätte an der Reihe. Unter Regie von Architekt Dirk Salehi-Jens wurde das Gebäude um etwa 1,50 Meter aufgestockt. Im Erdgeschoss soll ein Verkaufsraum von gut 160 Quadratmetern entstehen.

Leiser werden soll es entlang der Bahnlinie in Westerhorn. Seit November arbeitet die Deutsche Bahn an den neuen Lärmschutzwänden entlang der Bahnstrecke von Hamburg nach Neumünster. Die entsprechenden Bauleistungen seien im April vergeben worden, sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete Ernst Dieter Rossmann nach einem Gespräch mit der DB-Bevollmächtigten Manuela Herbort. Mit dem Ende der Lärmschutzarbeiten in Westerhorn sei das Projekt für den gesamten Kreis Pinneberg abgeschlossen.

Ein strittiges Thema verspricht auch die Rückkehr des Wolfes zu werden. Schäfer in Westerhorn und Umgebung haben Angst um ihre Tiere. Tote Schafe, die nachgewiesen auf das Konto der Wölfe gehen, gab es bereits mehrfach. „Wir haben Angst. Eigentlich warten wir ständig auf den nächsten Riss“, fasste Schäferin Gabriele Belch aus Hedde schon im Oktober ihre Gefühlslage zusammen. „So darf es nicht weitergehen“, sagte Volker Kruse. Der Schafhalter aus Westerhorn hatte binnen zwei Monaten vier Tiere verloren.

Landesweit wurde eine Bürgerinitiative für wolfsfreie Dörfer gegründet. Gabriele Belch und ihr Mann Tobias, sowie Volker Kruse und seine Frau Nicole gehörten zu den Gründungsmitgliedern. „Uns geht es nicht darum, Panik zu machen“, betont Belch. „Aber wir wollen über den aktuellen Stand aufklären.“ Im Mai wurde in Ellerhoop das erste Schaf getötet, seither häufen sich die Fälle. 170 Euro bekommt ein Schäfer für ein nachweislich vom Wolf gerissenes Schaf. Auch 80 Prozent der Tierarztkosten werden ersetzt. „Auf den übrigen 20 Prozent und der ganzen Arbeit bleiben wir sitzen“, sagt Volker Kruse. Die montierten Wolfszäune böten auch keinen umfassenden Schutz.

Während die Schäfer dem Frühling, wenn ihre Tiere wieder aus den Ställen ins Freie kommen, eher besorgt entgegensehen, hoffen die Lokalpolitiker auf blühende Landschaften. Um dem Insektensterben gegenzuwirken, wollen der Umweltausschuss-Vorsitzende John Höft und seine Mitstreiter ein Konzept erarbeiten, das Westerhorn aufblühen lasen soll. „Im Frühjahr 2018 gab es von der Landesregierung ein Förderprogramm für die Anlage von Wildwiesen, an dem Westerhorn mangels geeigneter Flächen leider nicht teilnehmen konnte“, erklärt Höft. Nun wollen die Westerhorner Politiker im Alleingang aktiv werden.

„Die Gemeinde verfügt über eine große Zahl an Kleinflächen. Diese Flächen können als insektenfreundliche Blühflächen mit Wildblumen, Wildkräutern und anderen geeigneten Blühpflanzen angelegt werden“, erklärt der Umweltausschuss-Vorsitzende. Im nächsten Schritt soll eine Arbeitsgruppe Blühflächen ein Konzept zur Anlage von Blühinseln im Ort entwickeln. „Im Einzelnen müssen geeignete Flächen und geeignete Pflanzen ausgewählt, das Saatgut beschafft und die erforderlichen Maßnahmen zur Bodenbearbeitung und anschließenden Pflege erfasst werden“, sagt Höft. Die Anlage und Pflege der Blühflächen solle ehrenamtlich erfolgen – unter Mitwirkung möglichst vieler Bürger.