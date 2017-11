Wer sie probiert, will mehr davon

vergrößern 1 von 5 Foto: Jan Roolfs (4) 1 von 5







Die Kunst liegt darin, Teig und Füllung zusammenzubekommen, ohne dass der Teig auseinanderfällt. Er besteht aus Bulgur, das ist Weizengrütze. Die wird zum Teig verarbeitet und dann zur Tasche geformt, in die eine Füllung kommt, das Ganze wird dann frittiert. Ursprünglich besteht die Füllung aus Hackfleisch, aber es gibt auch Varianten mit Gemüse oder Käse. Icli Köfte heißt das aufwendige Rezept oder Bulgurklöße.

Die anatolische Variante dieser Icli Köfte bereiten die Elmshorner Brüder Mehmet und Zülfügar Dönmez schon lange zu. Bis vor wenigen Monaten verkauften sie die Teigtaschen in ihrem Döner-Imbiss am Elmshorner Bahnhof. Inzwischen haben sie ein Verfahren entwickelt, die Füllung per Maschine im Teig zu platzieren. Und sie verkaufen nicht mehr einzelne Icli Köfte in ihrem kleinen Laden, sondern viele abgepackte als Tiefkühlware an Supermärkte: gefüllt mit Rind- oder Putenfleisch, Käse oder vegetarisch mit Gemüse. Außerdem stellen sie Cig-Köfte – scharfe Hackklößchen – und Bulgursalat her; die werden nicht gefrostet, sondern gekühlt aufbewahrt und verkauft.

„Köftem“, türkisch für: „Mein Köfte“, heißt die Firma der Dönmez-Brüder. In einer ehemaligen Bäckerei in der Innenstadt produzieren sie als Familienbetrieb: An einem Tag wird das Fleisch gebraten und kühlt anschließend ab. Am folgenden Tag kommen die beiden Ehefrauen mit in die Küche, dann produzieren vier Leute in zehn Stunden 5 000 Icli Köfte. Jeweils fünf Stück kommen in eine Verpackung, die wird dann im Schockfroster auf Tiefkühl-Temperatur gebracht und landet anschließend möglichst schnell im Tiefkühler eines Supermarktes.

Der Weg dorthin ist für die Elmshorner allerdings mühsam. Um den Vertrieb kümmert sich Werner Brunder. „Die Leute müssen das probieren“, lautet die Formel. Im ersten Schritt laden die Elmshorner Chefs und Mitarbeiter eines Supermarktes zum Verkosten ein, dann bekommen sie normalerweise die Genehmigung, für einen oder zwei Tage ihren Promotion-Stand im Laden aufzubauen und die Kunden zum Probieren einzuladen. „Die kennen das nicht“, lautet die häufigste Erfahrung von Zülfügar Dönmez. Einige haben Köfte vielleicht schon mal im Urlaub gegessen und freuen sich, die Spezialität in Deutschland anzutreffen; aber viele kosten zum ersten Mal Köfte.

Immerhin, viele finden im Köftem-Sortiment etwas, was ihnen schmeckt. Und auch die Köche lernen dazu: „Wir dachten, scharf ist schwierig. Also servieren wir erst milden Bulgursalat, dann scharfe Cig-Köfte im Salatblatt, und dann sagen die Leute: ‚Oh, das will ich‘“, berichtet Zülfügar Dönmez.

Den typischen Verlauf einer Verkostung beschreibt er so: „Erst wollen sie nicht probieren, dann doch, dann fragen sie, wo sie das kaufen können.“

„Anfangserfolge haben wir schon gehabt“, bilanziert Werner Brunder. Edeka-Märkte in Elmshorn, Hamburg, Glückstadt, Bad Bramstedt und Wrist führen Köftem-Produkte, „es wird auch nachgekauft“. Edeka-Kaufleute haben selbst Entscheidungsspielraum für ihr Sortiment, darum sind sie einfacher anzusprechen als Filialisten mit einem zentral gesteuerten Angebot. Im Visier hat Brunder auch Großhändler, die Großküchen beliefern, und einen Anbieter von Tiefkühlkost, die per Lkw an Haushalte geliefert wird.

„Optimal ist es, wenn wir davon leben können und die Kapazitäten auslasten“, beschreibt Brunder das Nahziel des jungen Unternehmens. 6000 Einheiten können die Elmshorner täglich produzieren. Ein Jahr haben sich die Brüder Dönmez als Zeit gesetzt, dieses Ziel zu erreichen. „Die Grafik zeigt nach oben“, gibt sich Zülfügar Dönmez optimistisch.

14 Jahre lang haben die gebürtigen Türken ihren Döner-Imbiss am Bahnhof betrieben. Die Kundenstruktur war der im Supermarkt gar nicht mal unähnlich: „Wir hatten fünf bis zehn Prozent türkische Kunden, mehr als 90 Prozent deutsche, polnische, russische“, erzählt Mehmet Dönmez.

Nach so vielen Jahren, fehlt da nicht der tägliche Kundenkontakt? „Bisher nicht“, sagt sein Bruder Zülfügar: An jedem Wochenende bis drei Uhr morgens arbeiten, nachts am Bahnhof mit Betrunkenen umgehen, das vermisst er nicht.

koeftem.de