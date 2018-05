Musiknacht am 25. Mai : Wenn in der Elmshorner Innenstadt die Musik spielt

Bei der Elmshorner Musiknacht am 25. Mai wird jeder fündig: An 20 Standorten präsentieren Künstler alles von Klassik bis Rock.

von Cindy Ahrens

09. Mai 2018, 12:15 Uhr

Normalerweise gehört Live-Musik auf die Konzertbühne, in die Kneipen oder als Straßenmusik in die Innenstadt. Dass sie auch zwischen Kleiderständer und Bücherregale passt, beweist das Projekt der Elmshorner Musiknacht, das am 25. Mai in die vierte Runde geht. Wer in den Genuss des breit gefächerten Musikprogramms kommen möchte, der kann ab heute Eintrittsbändchen im Vorverkauf ergattern.

20 Standorte

Unter dem Motto „Hier spielt die Musik“ erklingen bei der 4. Elmshorner Musiknacht an insgesamt 20 Standorten – einem mehr als letztes Jahr – Töne verschiedenster Musikrichtungen: Von Klassik, Pop und Latin über Jazz und Blues bis hin zu Rock kommt jeder Besucher auf seinen Geschmack. Als Spielstätte dienen neben der St.-Nikolai-Kirche, in der das Auftakt-Konzert stattfindet, und dem Alten Markt diverse Einrichtungen und Geschäfte der Innenstadt.

Das bunte Musikangebot ist eine Herzensangelegenheit des Stadtmarketings: „Mit der Elmshorner Musiknacht möchten wir zeigen, wie vielfältig Elmshorn ist“, sagt Manuela Kase.

Foto: Müller

Den Anfang macht um 18 Uhr das Trio Concordia. Das Ensemble besteht aus Gesine Teichmann (Querflöte), Julia von Grebmer (Harfe) und Fiona Hagner (Violoncello). Im April haben die drei Schülerinnen im Finale des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ die volle Punktzahl erreicht und sich damit Glanz und Gloria mehr als verdient, findet Kase. Als musikalischen Höhepunkt tritt die Musik-Comedy-Gruppe Bidla Buh auf. Das Duo aus Hans Torge Bollert und Olaf Klindwort präsentiert ihre Show „Die Männer sind schon die Liebe wert... .“

Auftakt in der St.-Nikolai-Kirche

Nach dem Auftakt-Konzert in der St.-Nikolai-Kirche beginnen gegen 19.30 Uhr die Konzerte in den anderen Spielstätten. Jede einzelne zu Fuß aufzusuchen, das sei laut Kase möglich. Im vergangenen Jahr habe sie sich selbst daran versucht: „Für die zwei am weitesten auseinanderliegenden Plätze haben wir acht Minuten zu Fuß gebraucht.“ Lachend ergänzt die Chefin des Stadtmarketings: „Allerdings darf man dann an keinem Ort länger als acht Minuten bleiben“, ergänzt sie lachend.

Nach den musikalischen Darbietungen können die Besucher der Elmshorner Musiknacht den Abend auf dem Wein- und Schlemmerfest am Alten Markt ausklingen lassen. Dort spielt ab 22 Uhr das Duo Dreamwood, während an den Verkaufsständen edle Traubensäfte, Bier, Cocktails und nicht-alkoholische Getränke angeboten werden. Wer Hunger hat, kann aus einem vielseitigen kulinarischen Angebot auswählen.