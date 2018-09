Wenn auf der „ost Westbrügge“ geblitzt wird

von Knuth Penaranda

25. September 2018, 16:27 Uhr

Arne TiedemannEinkaufen von zu Hause aus und Kinogucken im Wohnzimmer. Bankgeschäfte auf dem Klo erledigen und stumpfe Kurzweil für alle Körperteile. Man braucht nicht einmal mehr für die Familiengründung oder zumindest deren Simulation die eigene Wohnung verlassen, wenn man doch im Netz paarshippen kann. Und falls ich in der Aufzählung was vergessen hab, den Rest erledigt dann Google oder Amazon. Das Internet ist ja im Grunde und weitgehend eine tolle Sache, die uns allen das Leben erleichtert und viele Dinge auch einfacher macht. Aber es macht auch verlässlich faul und birnenblöd.

Vor allem die zwischenmenschliche Kommunikation verlagert sich immer mehr „online“. Ein klarer Vorteil für die Leute, die im echten Leben nur knapp das Maul aufkriegen und wenn, dann kaum unfallfrei einen vollständigen Satz mit Subjekt, Prädikat und Objekt artikuliert bekommen, sondern ellipsenhaft Wörter und Laute aneinandergereiht nuscheln. Ja, das ist so, aber man kann ja nun nicht alles mit dem Zeitgeist und der Umgangssprache entschuldigen.

Ist die deutsche Grammatik und die allgemeingültige Rechtschreibung in der Realität für Viele zugegeben ein oft nicht nachvollziehbares, starres Konstrukt, werden diese festen Regeln in den (a)sozialen Netzwerken des Internets immer öfter nach Belieben aufgeweicht und vollkommen neu interpretiert. Ich bin zwar ein großer Anhänger der geschriebenen Umgangssprache und sicherlich nicht bis in die Poren mit der aktuellen Orthografie vertraut, aber wenn jeder ohne Regeln, groß oder klein, nach Gefühl und ohne Punkt und Komma schreibt wie er will, dann ist der Inhalt schnell nicht mehr nachvollziehbar.

Der Genitiv ist definitiv tot, der Komparativ bei Vergleichen liegt im Sterben und das alte Präteritum ist nur noch eine simple Vergangenheitsform aus alten Zeiten und voll Neunziger. Das Perfekt hat die Kontrolle über alles das, was einmal war, übernommen. Der heiße Scheiß von heute ist der Deppenapostroph und das Gossenenglisch ist en voguer denn je.

Über den falschen Gebrauch von „wie“ und „als“ regt sich ja eh keiner mehr auf, aber ich zumindest bekomme da so eine Art Bauchweh im Kopf, wenn ich lese, was die Leute so alles „neis“ finden und „nechste’s Wochende“ so vorhaben und fragezeichenlos wissen wollen ob Lidl Sonntag aufhat, aber mit Ausrufezeichen nicht sparen, wenn auf der „ost Westbrügge geblizt wird“. Ja, ich weiß, Sprache lebt, aber irgendwann kommt einer und haut sie richtig tot!!!!!!!!!! Von der Pest mit den Zwinkerfratzen fang ich gar nicht erst an.