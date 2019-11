Anzeige : Weihnachtspreisausschreiben für Elmshorn: Gutschein über 500 Euro zu gewinnen

Die Stadtwerke Elmshorn sind der Partner des diesjährigen Weihnachtspreisausschreibens der Elmshorner Nachrichten.

Avatar_shz von shz.de

11. November 2019, 13:22 Uhr

Elmshorn | Wenn die Tage kürzer werden, der Duft nach Tannenzweigen in der Luft liegt und in den Schaufenstern die ersten glitzernden Dekorationen aufgebaut werden, ist es wieder Zeit für das Weihnachtspreisausschreiben der Elmshorner Nachrichten.

Seit mehr als 50 Jahren freuen sich viele Elmshorner alljährlich auf den Rätselspaß und tüfteln mit Begeisterung am Lösungsspruch, um sich am Ende die Chance auf den Gewinn vieler attraktiver Preise zu sichern. Unter anderem werden Waren- und Einkaufsgutscheine im Wert von 500 Euro, 300 Euro, 100 Euro sowie weitere attraktive Preise verlost.

In diesem Jahr gibt es eine Neuerung. So können sie am Weihnachtspreisausschreiben teilnehmen, wenn Sie die Tageszeitung nicht abonniert haben.

Rätselheft kostenlos bestellen (bis spätestens 19. November) Rätselunterlagen ausfüllen (Teil 1 & 2) Lösungswort herausfinden und online oder in der Geschäftsstelle abgeben und mit etwas Glück einen der vielen Preise gewinnen. Was es genau zu gewinnen gibt, steht im Rätselheft.

Um teilzunehmen, benötigen Sie das Rätselheft, das Sie hier kostenlos bestellen können:

Hier kostenlos Rätselheft bestellen

So funktioniert das Weihnachtspreisausschreiben der Elmshorner Nachrichten:

Teil 1:

Der erste Teil des diesjährigen Weihnachtspreisausschreibens bekommen Sie per Post am Freitag, den 22. November. Im Innenteil finden Sie eine Tabelle. Wer die Anzeigen der Firmen in der Beilage genau studiert, wird feststellen, dass zusätzlich eingefügte Zahlen zu sehen sind. Diese Zahlen legen fest, in welcher Reihenfolge die Firmen in der Tabelle eingetragen werden sollen.

Teil 2:

Den zweiten Teil des Weihnachtspreisausschreibens erhalten Sie am Freitag, den 29. November. In dieser Ausgabe fehlen in den Anzeigen Buchstaben. In der Reihenfolge der nummerierten Anzeigen ergibt sich aus diesen Buchstaben ein Lösungsspruch. In dieser Ausgabe ist ein Coupon zu finden, in den der Lösungsspruch eingetragen werden muss. Danach einfach den Lösungsspruch bis Sonntag, 9. Dezember online in das vorgesehene Formular eingeben oder an die Geschäftsstelle der Elmshorner Nachrichten, Schulstraße 62-66 in 25335 Elmshorn schicken.

Die Gewinner werden am Sonnabend, 14. Dezember, in den Elmshorner Nachrichten bekannt gegeben. Die Hauptgewinner werden telefonisch vorab benachrichtigt.

Viel Glück wünschen die Elmshorner Nachrichten und die Stadtwerke Elmshorn als Hauptsponsoren des Gewinnspiels!