Weihnachtsglanz im Hochsommer

vergrößern 1 von 1 Foto: Sprenger 1 von 1

So mancher Elmshorner mag sich in den vergangenen Tagen verwundert die Augen gerieben haben: Mitten im August machen sich derzeit Techniker mit Hubsteigern an der Weihnachtsbeleuchtung in den Bäumen am Alten Markt, am Damm und in der Marktstraße zu schaffen. „Wir werden immer wieder angesprochen, ob denn etwa schon Weihnachten sei und ob wir nicht ziemlich früh dran seien“, erzählt Lilli Scherer von der Firma „Pep Up“ aus Bremen.

Aber die Arbeiten an den Lichterketten haben durchaus ihre Richtigkeit. Denn: Die Lichterketten werden nicht angeschlossen, sondern ausgetauscht und überarbeitet. Grundlage dafür ist die Partnerschaft zur Attraktivierung von City-, Dienstleistungs- und Tourismusbereichen (Pact), zu der sich die Immobilieneigentümer im Juli zum dritten Mal zusammengeschlossen haben, um die Erneuerung und Instandhaltung der Weihnachtsbeleuchtung für die nächsten fünf Jahre zu finanzieren (wir berichteten). „Nach zehn Jahren ist die Überarbeitung der Weihnachtsbeleuchtung dringend erforderlich, da die LED-Birnen mittlerweile etwa 70 Prozent ihrer Leuchtkraft verloren haben. Danach macht der Lichtermarkt seinem Namen wieder alle Ehre“, erklärt Manuela Kase, Geschäftsführerin des Stadtmarketingvereins, der als Aufgabenträger für den Pact fungiert.

Die Beleuchtung der insgesamt 24 Bäume in der Innenstadt bleibt normalerweise das ganze Jahr über an den Bäumen. Lediglich die Verbindung zum Stromnetz muss dann kurz vor der Weihnachtszeit noch hergestellt werden. „Das ist deutlich weniger aufwendig und kostengünstiger, als die Lichterketten jedes Jahr wieder abzunehmen und dann wieder neu wickeln zu müssen“, erklärt Lilli Scherer von der ausführenden Firma „Pep Up“. In Elmshorn werden dafür sogenannte mitwachsende Lichterketten eingesetzt, diese sind mit speziellen Sollbruchstellen ausgestattet, die bei Wachstum des Baumes aufbrechen und zusätzliches Kabel freigeben. Das schützt sowohl den Baum als auch die Kette.

Irgendwann ist allerdings auch bei diesen Lichterketten der Spielraum ausgeschöpft, sagt Lilli Scherer – und erwähnt damit noch einen weiteren Grund, warum die Lichterketten dringend ausgetauscht werden mussten. „Außerdem sondern die Linden eine klebrige Masse ab, durch die die Lichterketten stark verschmutzt werden. Dadurch kann man das Licht teilweise kaum noch sehen.“

Innerhalb von zehn Tagen haben zwei bis vier Mitarbeiter der Firma „Pep Up“ die Lichterketten an den Bäumen sorgfältig abgewickelt und die neuen Ketten angebracht. Drei Bäume am Alten Markt – zwei am Spielplatz und einer nahe des Blumengeschäfts an der Ecke Königstraße – erhielten zusätzlich zum ersten Mal einen Weihnachtsschmuck. Heute ist für Scherer und ihre Kollegen der letzte Arbeitstag. Die Firma überarbeitet in der nächsten Zeit aber noch die Straßenüberspannungen mit neuen Lichtschläuchen. Und im November kehrt das Team nach Elmshorn zurück, um die ganze Pracht zum Leuchten zu bringen.

Übrigens: Um bessere Sicht beim Anbringen zu haben, schalten die Techniker jedes Mal die Lichterketten ein – für die Elmshorner gibt es also heute noch einmal die Chance auf ein bisschen Weihnachts-Lichterglanz im Hochsommer.

von Cornelia Sprenger

erstellt am 17.Aug.2017 | 16:00 Uhr