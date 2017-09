Was der Herbst so alles hergibt

vergrößern 1 von 5 Foto: jro 1 von 5









von Knuth Penaranda

erstellt am 08.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Herbstzeit – Bücherzeit. Jede Menge Neuerscheinungen kommen auf den Markt und die Leser verlieren rasch den Überblick: Was lohnt sich wirklich und was kann getrost liegen bleiben? Das Literarische Quartett der Elmshorner lichtet das Dickicht. Am Freitag, 3. November, besprechen Christel Storm, Barbara Lutz, Ernst Thies und Dierk Wulf in der Elmshorner Buchhandlung Heymann am Damm vier aktuelle Romane.

Nach längerer Zeit sind das Quartett und EN-Redakteur Knuth Peñaranda als Moderator wieder einmal in der Buchhandlung in der City zu Gast. Die Auswahl der Bücher verspricht einen kurzweiligen und kontroversen Abend.

Barbara Lutz nimmt sich den Roman „Walter Nowak bleibt liegen“ der jungen Autorin Julia Wolf vor. Ernst Thies bespricht Leila Slimanis viel beachtetes Buch „Dann schlaf auch du“. Christel Storm spricht über „Sieben Nächte“ von Jungstar Simon Strauß und Dierk Wulf liest den neuen Roman von Altmeister Robert Menasse. Titel: „Die Hauptstadt“. Viel Gesprächsstoff für eineinhalb unterhaltsame Stunden mit dem bewährten Team auf der Bühne.

Karten für den Auftritt des Literarischen Quartetts der Elmshorner Nachrichten gibt es ausschließlich in der Geschäftsstelle der Elmshorner Nachrichten an der Schulstraße 62-66. Die Karten kosten fünf Euro. Der Kartenvorverkauf startet am Dienstag, 12. September. Der Literaturabend bei Heymann am 3. November beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19.30 Uhr.