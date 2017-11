Wann ist ein Mann ein Mann?

vergrößern 1 von 3 Foto: Daniela Lottmann (3) 1 von 3





15.Nov.2017

Das Rollenbild des Mannes zeigt einen starken, unabhängigen Menschen. Aber dieses Bild kann auch zu Problemen führen, etwa wenn es Männer daran hindert, Hilfe zu holen. Ein Gespräch mit Dirk Jacobsen von der Männerberatung über das männliche Rollenverständnis und seine Probleme.

Was ist die Männerberatung?

Die Männerberatung ist über das Schleswig-Holsteiner Sozialministerium installiert worden. Landesweit wurden drei Träger ausgewählt – der Wendepunkt ist einer davon. Hierhin können sich Männer wenden, die Opfer von sexualisierter oder häuslicher Gewalt geworden sind.



Wie sieht so eine Beratung aus?

Meist wenden sich die Männer zunächst telefonisch an uns und wir verabreden einen Beratungstermin. Darin schildern die Männer, was ihnen passiert ist. Was für Gewalt sie erlebt haben, aber vor allem auch, welche Auswirkung das gehabt hat. Oft haben diese Männer Probleme im Beruf, Alltag und Beziehungen.



Können Sie Beispiele nennen für solche Probleme?

Das sind oft psychische Probleme. Zum Beispiel verfallen sie in depressive Stimmungen, leiden unter Schamgefühlen oder haben mit Ängsten zu kämpfen. In der Folge werden viele Dinge vermieden und alltägliche Aufgaben nicht bewältigt. Viele Männer isolieren sich dann und ziehen sich aus dem Leben zurück. Andere leiden auch unter Ärgergefühlen und reagieren mit aggressiven Verhaltensweisen.



In Studien zu Gewalt an Männern werden zum Teil erschreckend hohe Zahlen genannt. Jeder achte bis zwölfte Mann sei demnach in seiner Jugend Opfer sexualisierter Gewalt geworden. Ein Viertel der Männer hätten innerhalb einer Beziehung körperliche Gewalt erlebt. Wie viele Opfer kommen zu ihnen und lassen sich beraten?

Wir sind nicht zufrieden. Den Studien zufolge sind ein Großteil der Männer betroffen – auf der anderen Seite kommen aber nicht so viele in unsere Beratung. Dafür könnte es zwei Gründe geben. Entweder ist das Angebot noch nicht bekannt genug, oder es liegt daran, dass Männer sich nicht so schnell Hilfe holen. Man kennt dieses Phänomen auch aus der somatischen Medizin: Männer gehen viel weniger zu Ärzten und lassen sich weniger behandeln.



Aber woran liegt es, dass Männer sich nicht so gerne Hilfe holen?

Viele Männer denken, sie müssen stark sein und Probleme alleine lösen. Sich helfen lassen, bedeutet schwach sein. Das will „Mann“ nicht.



Ein Indianer kennt keinen Schmerz?

Genau. Männer lernen schon in ihrer Kindheit, stark zu sein und Probleme selbst zu bewältigen. Es ist nicht männlich, sich Hilfe zu holen. Ich glaube, dieses Rollenverständnis ist ein Hauptgrund.

Gerade bei den Themen sexualisierte und häusliche Gewalt spielt zusätzlich die Scham eine große Rolle. Die Männer schämen sich, von Frauen geschlagen oder Opfer von sexualisierten Übergriffen geworden zu sein und mögen davon nicht erzählen. Viele verdrängen ihre Erlebnisse und vermeiden es, sich damit zu beschäftigen. Auch das hält Männer davon ab, in unsere Beratung zu kommen. Insgesamt spielen hier Selbstwertkonzepte eine große Rolle. Männer definieren ihren Selbstwert häufig übers Stark-sein und Anerkennung, die sie dafür bekommen. Wird das durch Opfererlebnisse frustriert, kommt es zu einem enormen Selbstwertverlust und psychischen Problemen. Frauen definieren ihren Selbstwert weniger übers Stark-sein und sehen Hilfe und Unterstützung eher positiv.



Dieses Rollenbild des starken Mannes ist sehr tief verankert in der Gesellschaft – aber einen Widerspruch liest man selten. Während es unzählige Artikel von Frauen gibt, die unzufrieden mit ihrem Rollenbild sind, scheinen Männer weniger ein Problem damit zu haben.

Die Rolle des Mannes ist ja diejenige des Machers, des Aktiven, des Unverletzlichen. Es ist wahrscheinlich wenig attraktiv diese Rolle aufzugeben. Die Rolle des Schwachen ist mit sehr viel mehr Frustrationen verbunden und somit die Motivation sich daraus zu befreien auch größer.

Aber ist dieses Verhalten nicht furchtbar traurig? Wenn man sich die Lebenserwartung anguckt, sterben Männer statistisch gesehen viele Jahre früher als Frauen. Eine Erklärung dafür sehen Wissenschaftler in der Tatsache, dass Männer härter arbeiten, sich mehr kaputt machen, mehr rauchen, mehr Alkohol trinken und weniger zum Arzt gehen. Der starke Mann ist auch jemand, der weniger auf sich achtgibt. Und das kostet ihn sogar Lebenszeit.

Ja, langfristig ist dieses Verhalten wahrscheinlich eher problematisch. Aber kurzfristig definiert man sich über dieses Bild, erhöht subjektiv den Selbstwert und fühlt sich erst einmal besser. Und der Mensch denkt nun mal häufig eher in kurzfristigen Dimensionen.



Wie brechen Sie bei der Männerberatung dieses Muster auf? Wenn jemand anruft und Sie merken, er ist unsicher ob er von seinen Erlebnissen überhaupt erzählen soll – wie schaffen Sie es, dass er sich öffnet?

Indem man Verständnis zeigt und dem Mann erklärt, was psychologisch bei ihm passiert. Indem man sagt, dass viele Männer diese Probleme haben und dass ihre Symptome normale Reaktionen auf unnormale Ereignisse sind. Zudem versuchen wir diese Männlichkeitsschwelle aufzuweichen und Männer zu motivieren, unsere Hilfe in Anspruch zu nehmen. Gerade Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, schämen sich und denken sie seien alleinverantwortlich für das Erlebte. In unserer Beratung versuchen wir, solche Denkmuster aufzulösen. Kurz gesagt, wir versuchen krankmachende irrationale Gedankenmuster aufzubrechen und durch zielführende Gedanken zu ersetzen.



Ist es wichtig, dass Sie als Beratender ein Mann sind?

Das ist unterschiedlich. Es gibt Männer, die sich gern von Männern beraten lassen, aber es gab auch durchaus Fälle von Männern, die sich lieber von einer Frau beraten lassen wollten. Glücklicherweise können wir diesem Wunsch nachkommen, weil wir auch eine Frau im Team haben.



Glauben Sie, dass sich in den nächsten Jahren etwas ändert?

In kleinen Minischritten sieht man heute schon eine Veränderung. Der familiäre Mann wird immer sichtbarer. Junge Männer kümmern sich heute mehr um Kinder, nehmen Elternzeit, wollen eine gleichberechtigte Beziehung mit ihrer Partnerin. Immer mehr Männer definieren ihren Wert über ihre Familie. Es bleibt abzuwarten, wie tiefgreifend diese Veränderung wirklich ist und ob der gesellschaftliche Wandel sich fortsetzt. Wenn man sich den neuen Bundestag ansieht, sind Männer ja weiterhin stark in der Überzahl und somit an den Hebeln der Macht.