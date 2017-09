Kreis Pinneberg : Wahlbeteiligung über dem Durchschnitt

vergrößern 1 von 1 Foto: Uthoff 1 von 1

von Christian Uthoff und Daniela Lottmann

erstellt am 24.Sep.2017 | 17:17 Uhr

Barmstedt | Rund 61,5 Millionen Bürger sind heute dazu aufgerufen, einen neuen Bundestag zu wählen – etwa 240.000 davon im Kreis Pinneberg. Beim Zwischenstand am frühen Nachmittag zeichnet sich in Schleswig-Holstein eine etwas höhere Wahlbeteiligung ab als vor vier Jahren. Um 14 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei 50,8 Prozent, wie die Landeswahlleitung mitteilte. 2013 hatte sie zu diesem Zeitpunkt bei 48,9 Prozent gelegen. Im Kreis Pinneberg liegt die Wahlbeteiligung über dem Landesdurchschnitt. Um 14 Uhr hatten 57,9 Prozent ihre Stimme abgegeben, berichtete Kreissprecher Oliver Carstens. "Das ist mehr als in den Jahren davor." 2013 lag die Wahlbeteiligung zu diesem Zeitpunkt bei 46 Prozent.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Dabei gibt es aber auch regional Unterschiede, wie Stimmen aus Barmstedt und Elmshorn zeigen: "Die Wahlbeteiligung ist sehr hoch. Wir dürfen uns nicht ausruhen", sagte Wahlhelfer Roman Weiß. 60 Prozent Wahlbeteiligung um 14 Uhr meldete er aus dem Wahllokal in der Timm-Kröger-Grundschule Elmshorn. „Ein bisschen schwach“, lautete die Antwort eines Wahlhelfers um 15 Uhr im Kindergarten Rasselbande in Barmstedt auf die Frage nach der Resonanz in seinem Wahlraum. Aber: „Nach dem Kaffee wird noch einmal ein Ansturm kommen“, berichtete er. Zwei Gruppen á fünf Personen würden in zwei Schichten in dem Barmstedter Wahlraum sitzen. „Ab 18 Uhr sind dann alle zum gemeinsamen Auszählen hier.“

In ganz Barmstedt hätten bis 13.30 Uhr 35,44 Prozent von 7783 Wahlbeteiligten ihre Stimme abgegeben. 2013 seien es zu diesem Zeitpunkt 35,58 Prozent gewesen, so Heiko Lichy von der Stadt Barmstedt. Die Nachfrage bei der Wahl sei aber hoch, unterstreicht er. Auch habe es deutlich mehr Briefwähler in diesem Jahr gegeben. 1260 Wahlbriefe liegen derzeit im Barmstedter Rathaus. Die Stimmen werden – wie in den Wahlräumen im ganzen Kreis Pinneberg – ab 18 Uhr ausgezählt. Die ersten Ergebnissen für die kleineren Gemeinden würden gegen 19 Uhr erwartet werden, die Stadt Barmstedt soll gegen 20 Uhr oder 20.30 Uhr folgen.

Auch das Amt Rantzau zog bis 16 Uhr eine positive Zwischenbilanz des Wahltags. Aus verschiedenen Gemeinden sei eine hohe Wahlbeteiligung signalisiert worden. Ordungsamtsleiterin Sabine Preuß lobte zudem die Arbeit der Ehrenamtlichen: „Wir haben tolle Wahlvorstände, die gut arbeiten.“ Auch aus anderen Gemeinden des Kreises wie aus Hasloh wurde eine gute Wahlbeteiligung gemeldet.

In Schenefeld wird parallel zur Bundestagswahl heute auch ein Bürgermeister gewählt. Mit Christiane Küchenhof (SPD) und Constantin von Piechowski (FDP) gibt es zwei Kandidaten.

Die Wahllokale haben noch bis 18 Uhr geöffnet.