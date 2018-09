Taubenzüchter im Kreis Pinneberg angezeigt : Vorwurf von Peta: Tausende Tauben verenden bei Flugwettbewerben

Tierrechtsorganisation stellt Strafanzeige gegen die Brieftauben-Reisevereinigung Südholstein.

von Christian Brameshuber

26. September 2018, 09:40 Uhr

Elmshorn/Stuttgart | Taubenzüchter aus dem Kreis Pinneberg schicken ihre Tiere bei Wettflügen in den Tod – und zwar massenhaft. Das behauptet die Tierrechtsorganisation Peta. Sie hat jetzt Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet.

Die Strafanzeige richtet sich gegen die Flugleiter der Brieftauben-Reisevereinigung Südholstein mit Sitz in Uetersen, alle weiteren Verantwortlichen des Vereins und gegen alle beteiligten Züchter. Das sind im Kreis Pinneberg zirka 75 aus Uetersen, Pinneberg, Wedel und Schenefeld, die sich unter dem Dach der Brieftauben-Reisevereinigung Südholstein zusammengeschlossen haben.

Regelmäßige Wettflüge

Insgesamt gibt es laut Peta in Deutschland etwa 2,5 Millionen Brieftauben. Gezüchtet werden sie von knapp 50.000 Brieftaubenzüchtern. Etwa die Hälfte der Züchter nimmt regelmäßig an Wettflügen teil.

dpa

Peta erklärte, dass im vergangenen Jahr mindestens 1089 Tauben der Brieftauben-Reisevereinigung Südholstein bei Wettflügen ums Leben gekommen sind. Die Verlustrate bei den Tieren liege damit bei 70 Prozent.

Vorwurf der Tierquälerei

Die Tierrechtsorganisation wirft den Verantwortlichen vor, Wirbeltiere getötet und ihnen länger anhaltende, sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden zugefügt zu haben. „Die Verantwortlichen nehmen billigend in Kauf, dass sehr viele Tauben sterben. Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt und muss strafrechtliche Konsequenzen haben“, betonte Peta-Rechtsanwalt Christian Arleth.

Die Tierschutzorganisation hat die Verlustzahlen für die Starts im Jahr 2017 aufgeschlüsselt. Dazu heißt es: „Bei jedem Flug gehen Tauben verloren, denn die Zahl der gestarteten Tauben verringert sich selbst bei gleichbleibender Züchterzahl.“ Die Zahlen gehen demnach aus den Angaben des Verbands Deutscher Brieftaubenzüchter hervor.

Taubenzüchter wehren sich gegen Vorwürfe

Verlustraten von 70 Prozent? Heino Krohn, seit zehn Jahren Vorsitzender der Brieftauben-Reisevereinigung Südholstein, bezeichnet die Peta-Zahl als absolut falsch. „Das ist völlig aus der Luft gegriffen“, betont der Elmshorner, der seit 1974 Taubenzüchter ist und regelmäßig mit seinen Tauben an Wettkämpfen teilnimmt. „Die Verlustrate liegt bei drei bis vier Prozent.“ Sie komme vor allem durch Raubvögel zustande.

Christian Brameshuber

Auch der Verband Deutscher Brieftaubenzüchter hat auf die Peta-Vorwürfe reagiert. Die von der Tierrechtsorganisation aufgestellten Behauptungen bezüglich tierschutzwidriger Zustände im Brieftaubenwesen seien schlichtweg haltlos.

In einer Stellungnahme des bundesweiten Vereins heißt es: "Durch ihre Proteste und die gezielte Verbreitung falscher Anschuldigungen versuchen Gegner unseres Hobbys, die Aufnahme in das bundesweite Kulturerbe-Verzeichnis zu verhindern." Hintergrund ist, dass in Nordrhein-Westfalen ein Antrag gestellt wurde, das Brieftaubenwesen als immaterielles Kulturerbe zu schützen.

Veterinäramt soll Einschätzung geben

Die Staatsanwaltschaft in Itzehoe bestätigte derweil den Eingang der Strafanzeige. „Wie haben das zuständige Veterinäramt um eine fachliche Stellungnahme gebeten“, sagte Staatsanwalt Peter Müller-Rakow.

Peta hat nicht nur die Taubenzüchter im Kreis Pinneberg im Visier. Insgesamt wurden bundesweit 22 Brieftauben-Reisevereinigungen angezeigt. „Diese Strafanzeige ist ein starkes Stück“, sagt Krohn. „Es geht um unsere Existenz.“