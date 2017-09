Elmshorn liest : Von Öfen und Frikadellen

vergrößern 1 von 1 Foto: Siegfried Schilling 1 von 1

Elmshorn | Das kleine Literaturfestival „Elmshorn liest“ befasst sich in diesem Jahr mit Christopher Peters Roman „Herr Yamashiro bevorzugt Kartoffeln“. Zur Auftaktveranstaltung in der Buchhandlung Heymann fanden sich etwa 70 literaturbegeisterte Besucher ein, die von der Buchhändlerin Christel Heidemann-Schmidt (Buchhandlung) sowie von Stadtrat Dirk Moritz begrüßt wurden.

Den musikalischen Rahmen steckten Sophia Hühnert (Querflöte) und Matthias Wichmann (Gitarre) ab. Dabei kamen auch drei Werke des Gymnasiallehrers zur Uraufführung. Auszüge aus dem Roman las Jonas Stiefel, Gewinner des ersten Elmshorner Schul-Slams, der seine Aufregung offen eingestand: „Ob man mir wohl ansieht, dass ich aufgeregt bin?“. Mit dabei war auch der Künstler Jan Kollwitz aus Cismar, Urenkel der Bildhauerin Käthe Kollwitz, der Keramiken in traditioneller japanischer Technik herstellt. Er ist das Vorbild für die Roman-Figur und referierte über sein Leben, seinen künstlerischen Werdegang und seine Arbeit mit dem Anamaga-Brennofen.

In dem Roman geht es um den Keramikkünstler Ernst Liesgang, der sich nach einigen Lehrjahren in Fernost in Rensen, einem verschlafenen Dorf an der Ostsee, niederlassen will. Im Hof des alten Pfarrhauses möchte sich Liesgang einen original japanischen Anagama-Brennofen errichten lassen. Durch einen glücklichen Zufall ist es ihm gelungen, keinen geringeren als Tatsuo Yamashiro, einen der angesehensten Ofensetzer seines Landes, für diese Aufgabe zu gewinnen. Mit einem Tross japanischer Helfer samt Verwandtschaft trifft Herr Yamashiro im Frühling 1989 in Rensen ein.

Schon nach kurzer Zeit prallen die beiden grundverschiedenen Kulturen auf eine gleichermaßen komische wie anrührende Weise aufeinander. Liesgangs Freunde, die das Projekt auf deutscher Seite begleiten, sehen sich, nicht anders als die Bewohner des Ortes, die das Geschehen abwechselnd amüsiert und befremdet verfolgen, einem ebenso irritierenden wie faszinierenden Kunst- und Lebensverständnis gegenüber. Den japanischen Besuchern ergeht es umgekehrt kaum anders. Allen voran Herrn Yamashiro, der, sehr zur Enttäuschung seiner mitgereisten japanischen Köchin, in Rensen seine Liebe zu Mettbrötchen, Frikadellen, Kartoffeln und klarem Schnaps entdeckt.

Ähnlich wie schon Christoph Peters‘ Romanerfolg „Mitsukos Restaurant“ ist „Herr Yamashiro bevorzugt Kartoffeln“ wieder eine federleichte Komödie über die Begegnung zweier Welten und Kulturen, wie sie gegensätzlicher nicht sein könnten. Es ist ein heiter-tiefsinniges Buch über die besondere Magie, die entsteht, wenn sich Menschen einem scheinbar unmöglichen gemeinsamen Projekt verschreiben. Und es ist ein Roman über das Allzu-Menschliche und das Göttliche von Kunst: über ihren Leichtsinn und ihren Hochmut, über ihren Ernst und ihr Wagnis, über ihre Beschränktheit und Vergeblichkeit – und über ihre wahre Größe.

Christel Heidemann-Schmidt zeigt sich angetan von der Auftaktveranstaltung. „Ich bin wirklich begeistert, wie unsere Gäste vom Publikum aufgenommen wurden“, erklärt sie. „Das gilt sowohl für Jonas Stiefel, der wirklich ein hervorragender Vorleser ist, wie auch für Kollwitz. Er hat ohne Manuskript, aus dem Steggreif, referiert.“ Stadtrat Dirk Moritz beschreibt die Veranstaltung als ein „gutes Stück Kultur“. Jonas Stiefel habe seine Aufgabe mit Bravour gelöst. Den Roman selbst wertet er als „interessant geschrieben“.

Eine Lesung mit dem Autor Christopher Peters findet am Sonnabend, 23. September, um 12 Uhr, in der Stadtbücherei statt. Es sind noch Karten erhältlich. Es gibt sie für drei Euro im Amt für Kultur und Weiterbildung, in der Buchhandlung Heymann und in der Stadtbücherei.