Von Kirche zu Kirche

von Cornelia Sprenger

erstellt am 08.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Die Nacht der Kirchen ist jedes Jahr ein besonderes Event. Schließlich tun sich alle evangelischen und katholischen Gemeinden Elmshorns zusammen und gestalten einen Abend, wie er vom kirchlichen Alltagstrott nicht weiter entfernt sein könnte. Wenn am Sonnabend, 23. September, acht Kirchen für neun ganz unterschiedliche Events ihre Türen öffnen, ist das in diesem Jahr vielleicht noch besonderer als sonst. Schließlich ist es das Jahr des Reformationsjubiläums und der Tag vor der Bundestagswahl.

Ersterem tragen die Kirchengemeinden bereits mit dem Titel der diesjährigen, elften Nacht der Kirchen Rechnung: „Vergnügt, Erlöst, Befreit“. Dieser Anfangssatz aus einem der Psalmgedichte von Hanns Dieter Hüsch beinhaltet laut Kreiskantorin Isolde Kittel-Zerer eine der Kernaussagen der Reformation. „Und es ist typisch reformatorisch, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind.“

Genau das tut die Nacht der Kirchen – und zwar mit Musik und Gesang, mit Satire und Musical, mit Jugend-Event und Meditation. Insgesamt werden zwischen 18 und 22.15 Uhr neun Veranstaltungen à 40 Minuten angeboten. Dazwischen gibt es 20 Minuten Pause, damit die Besucher Zeit zum Pendeln zwischen den Orten haben. Jeweils zwei Events finden zur selben Zeit statt, maximal können an diesem Abend also fünf Veranstaltungen besucht werden. Das geht am besten mit dem Fahrrad. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenlos. Und zum Abschluss gibt es in der Kirche St. Nikolai eine Abschlussandacht für alle – unter der Überschrift „Vergnügt, Erlöst, Befreit“.

Die ersten Termine an diesem Abend sind eine offene Musical-Probe im Christus Zentrum Arche und eine Veranstaltung unter dem Titel „Reformation und Tanz“ in der Bugenhagenkirche. Das Musical „Die Pilgerreise“ hat das Christus Zentrum Arche schon einmal 2014 sehr erfolgreich aufgeführt. In diesem Jahr feiert es am 5. Oktober Premiere. In der Nacht der Kirchen können die Besucher schon einmal hineinschnuppern – und beobachten, was passiert, wenn 50 Sänger, Schauspieler, Bühnentechniker und Musiker aufeinander treffen.

Gleichzeitig wird in der Bugenhagenkirche getanzt – und zwar zu altem reformatorischem Liedgut, das laut Isolde Kittel-Zerer „gar nicht so knöchern ist, wie man oft denkt, sondern richtig viel Schwung hat – weil viele der Lieder ursprünglich bekannte Tanz- und Volkslieder waren.“

In der Gemeinde „Zum Guten Hirten“ geht es eigentlich schon am Freitag los. Insgesamt sind es nämlich drei Jugend-Events, die unter dem Titel „Ready, Steady, Go“ firmieren. „Bei uns soll es nicht nur um den theologischen Gedanken, sondern um das Erleben gehen“, erklärt Pastor Hartmut Wahnung. Geplant sind Jugendgottesdienste, in die Elemente des Poetry Slams, eines sportlichen Bistros und eines Pop-Konzerts, Spiele und Mitmachaktionen eingebettet sind. „Ready“ findet am Freitag, 22. September, ab 19 Uhr statt. „Steady“ und „Go“ sind Bestandteile der Nacht der Kirchen, organisiert von der Gemeinde Zum Guten Hirten und von der Gemeinschaft in der evangelischen Kirche.

Währenddessen gibt es in der Gelben Villa der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde ein Chor-Mitsing-Event. Entstehen soll ein Spontanchor zu Gospelmusik.

Weil die Nacht der Kirchen am Vorabend zur Wahl stattfindet, hat Kantor Kristian Schneider für den geistig-musikalischen Impuls in der Kirche St. Mariae Himmelfahrt unter anderem Kompositionen von Merkel und Schulz herausgesucht. Pastorin Antje Eddelbüttel liest dazu Satirisches und Kabarettistisches zur Politik quer durch die Literaturgeschichte. Zum Abschluss wird es noch einmal musikalisch. Die Friedenskirchengemeinde stellt sich in der Lutherkirche der Herausforderung, Musik aus 500 Jahren Kirchengeschichte zum Mitsingen und Mitschunkeln aufzuführen. In der Stiftskirche tritt währenddessen die „Gospel Company“ mit der Gospel-Messe von Robert Ray auf. Es sollte wohl jeder an diesem Abend etwas finden, bei dem er sich abgeholt fühlt.