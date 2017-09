Keine besonderen Vorkommnisse : Von Cruise Days bis Dockville - die Sicherheit kommt aus Elmshorn

vergrößern 1 von 2 Foto: Christian Brameshuber 1 von 2

von Christian Brameshuber

erstellt am 20.Sep.2017 | 17:00 Uhr

Elmshorn | Tony Fleischer und Hendrik Niemann: Sicherheit ist ihr Geschäft – für 3000 Menschen beim Straßenfest, für 25.000 Musikfans beim Dockville-Festival in Hamburg-Wilhelmsburg und zuletzt für 500.000 Menschen bei den Cruise Days in der Hansestadt. „Bei den Cruise Days waren wir mit 167 Ordnern und Sicherheitskräften vor Ort“, sagt Fleischer. Im Wechsel vier Tage rund um die Uhr im Einsatz – immer ansprechbar, immer in der Lage, auf neue Situationen zu reagieren.

Keine besonderen Vorkommnisse: In der Sicherheitsbranche eine Art Gütesiegel. Das Sicherheitskonzept für die Cruise Days funktionierte reibungslos. Es umfasste 70 Seiten.

Erstellt wurde es in Elmshorn: Fleischer und Niemann haben sich mit dem Unternehmen „proSicherheit“ am 1. Juni 2017 selbstständig gemacht, beschäftigen schon 25 Mitarbeiter. Keine Frage: Da haben sich zwei Sicherheitsprofis mit jahrelanger Erfahrung zusammengetan. Niemann war unter anderem „head of security“ bei der China-Tour von Weltstar David Copperfield. Fleischer hat unter anderem das Sicherheitskonzept für das Millerntorstadion entworfen, beim Hurricane-Festival und mehr als 100 Konzerten in der Barclaycard-Arena die Verantwortung für die Sicherheit getragen. „Sicherheit ist ein unsichtbares Gut“, sagt der 33 Jahre alte Elmshorner. In den Fokus rückt sie immer dann, wenn etwas passiert.

Terrorgefahr: Niemann erinnert sich noch gut an die Zeiten, in denen dieser Aspekt bei Großveranstaltungen keine herausragende Rolle gespielt hat. Vorbei: „Wir leben in einer Terrorlage. Anschläge sind überall möglich“, sagt der 42-Jährige. Ihr Job ist es, für ein Höchstmaß an Sicherheit zu sorgen. Bei den Cruise Days versperrten Container gefüllt mit 1000 Liter Wasser die Zufahrten zum 4000 Meter langen Veranstaltungsgelände. 7,5 Tonnen schwere Lastwagen wurden quer zu Fahrbahnen „geparkt“. Lehren aus Nizza und Berlin. Veranstalter und Sicherheitsdienste rüsten auf. Mehr Personal, mehr Material.

„Innerhalb der Festmeile gab es einen separaten Bereich für Autos, so dass diese nicht gestohlen werden konnten. Die Türen von Lastwagen waren verschlossen“, betont Fleischer. Alles Bestandteile des Sicherheitskonzeptes. Die Terrorabwehr nimmt in diesen unsicheren Zeiten einen großen Stellenwert bei Veranstaltungen ein. Aber Fleischer und Niemann lassen sich nicht anstecken von einer Terror-Hysterie. „Da wird auch viel Angst erzeugt“, sagt Fleischer.

Das Wetter wird für die Sicherheitsexperten viel öfter zum Problem. Heftiger Sturm, gewaltiger Regen. Gefahren, die von einer Minute zur anderen bei Veranstaltungen entstehen können – und auf die das Sicherheitsteam vorbereitet sein muss. Das ist der Job von Fleischer und Niemann und Bestandteil eines Sicherheitskonzeptes. „Da steht drin, ab welcher Windstärke die Schirme eingeklappt und Buden geschlossen werden müssen“, betont der Elmshorner. „Und wie wir große Menschenmassen lenken und leiten, wenn die Veranstaltungsfläche verlassen werden muss.“ Sie entwerfen schon im Vorfeld ein „Worst-Case-Szenario“ – mit den passenden Lösungen und stimmen es mit den Ordnungsämtern, der Polizei, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst ab. Was geht und was nicht, regelt in Deutschland die Versammlungsstättenverordnung.

Genaue Ortskenntnis und Erfahrung sind für die beiden entscheidend. Die Katastrophe in Duisburg bei der Loveparade 2010 mit 21 Toten hat auf schreckliche Weise gezeigt, dass so eine Tragödie auch in Deutschland, wo doch alles geprüft und geregelt wird, passieren kann. „Das hätte man verhindern können, wenn man vor Ort anders entschieden hätte“, glaubt Niemann. Er hat sich das Sicherheitskonzept für diese Großveranstaltung genau angesehen.

Das Konzept ist das eine, die konkrete Situation vor Ort das andere. „Beim Dockville-Festival haben wir sofort regiert, als es an einem Ausgang zu voll wurde und es eine sehr enge Stelle auf dem Weg gab“, erzählt Fleischer. Eine Panik sollte vermieden werden. Mit 100 Ordnern war der Elmshorner dort im Sicherheitseinsatz. Kieler Woche, Fanfest, Stadtpark-Revival, Yachthafenfest in Wedel, Harley-Days: Jede Veranstaltung ist anders, erfordert individuelle Lösungen. „Welches Klientel wird erwartet? Wird Alkohol ausgeschenkt? Die Antworten sind für das Sicherheitskonzept wichtig“, sagt Fleischer.

Das Unternehmen sorgt nicht nur bei Veranstaltungen für einen reibungslosen Ablauf. Geschützt werden auch Gebäude, Personen und Filmproduktionen. 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht, bemühen sich die Politiker dieser Tage oft, eine Selbstverständlichkeit zu betonen. Das wissen Fleischer und Niemann nur zu gut. Sie übernehmen die Verantwortung und arbeiten daran, dass am Ende jeder Veranstaltung – klein oder groß – vermeldet werden kann: Keine besonderen Vorkommnisse. Dann haben sie einen guten Job gemacht.