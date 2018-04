Interview mit den „Moneybrothers“ : Von Adrenalinschüben, dem ZDF-Fernsehgarten und einem Lied über Elmshorn

Moritz Hüls ist der Neue bei den „Moneybrothers“. Gemeinsam mit Bandkollege Alex Matzkewitz hat er shz.de ein Interview gegeben.

von Cornelia Sprenger

04. April 2018, 14:00 Uhr

Elmshorn | Seit vier Jahren treten die Elmshorner Thole Andresen (28), Julian Gerritzen (28) und Alex Matzkewitz (27) mit ihrer unplugged Coverband „The Moneybrothers“ auf. Angefangen haben sie mit Auftritten auf Geburtstagen, jetzt spielen sie auf dem Hafenfest und auf der Kieler Woche vor mehr als 1000 Zuhörern – neuerdings mit Moritz Hüls (32) als Bassisten. Zusammen mit Alex stellt sich Moritz dem Interview von shz.de.

Wie läuft es bei euch?

Alex: Wir sind gut ins neue Jahr gekommen. Es sind viele Konzerte für 2018 bestätigt, wir sind fast jedes Wochenende unterwegs – vom Feuerwehrfest bis zum Stadtfest. Inzwischen ist das wie ein Schneeballsystem, die Leute lernen uns auf Konzerten kennen und empfehlen uns weiter. Es gibt natürlich noch freie Termine, an denen man uns buchen kann und neuerdings haben wir sogar Merchandise-Artikel.

In diesem Jahr tretet ihr in neuer Besetzung auf. Fleming Dilk hat als Bassist aufgehört, Moritz Hüls ist neu dabei. Wie kam das?

Alex: Fleming hatte private Gründe, bei uns aufzuhören. Wir verstehen uns super und weil Moritz beruflich viel eingespannt ist, werden wir ab und zu noch mit Fleming auf der Bühne stehen.

Moritz: Die Jungs hatten in einem Internetforum geschrieben, dass sie einen neuen Bassisten suchen. Ich komme aus dem Liveband-Bereich, habe aber bis jetzt nur eigene Songs gespielt. Von Covermusik hatte ich immer die Finger gelassen. Dann habe ich reingehört, was die Jungs so machen – das hat mit Covermusik im klassichen Sinne überhaupt nichts zu tun, die machen aus den Liedern ihr ganz eigenes Ding. Das sah nach Spaß aus, deshalb habe ich mich gemeldet. Jetzt muss ich mich erstmal einfinden.

Alex: Du gibst uns aber viel zurück. Vor einer Woche hatten wir unseren ersten gemeinsamen Auftritt auf einer privaten Feier. Wir haben 30 Songs gespielt und gerade einmal viermal geprobt. Dafür hat das super funktioniert. Außerdem kriegen wir viele neue Impulse von dir.

Moritz: Ich will natürlich nicht gleich alles umwerfen.

Was hast du vorher gemacht, Moritz?

Moritz: Von Beruf bin ich Tontechniker und lebe in Hamburg. Ich habe aber vorher auch Popmusik gemacht. Mit meiner ursprünglichen Band, die im Moment im Schlaf-Modus ist, haben wir auf großen Tourneen und Festivals gespielt. Wir waren auf Tour mit Culcha Candela, Juli, Silbermond und Nena.

Wie seid ihr an solche Auftritte gekommen?

Moritz: Das ist diese deutsche Musiklandschaft. Wenn man deutsche Musik macht, kommt man mit vielen Leuten und Agenturen in Berührung. Bei Culcha Candela war das ein privates Ding, wir hatten zufällig auf einem Festival mit denen gespielt, haben den Abend miteinander verbracht – und irgendwann haben wir einfach frech gesagt: Nehmt uns doch mal mit, wenn ihr das nächste Mal auf Tour seid.

Mit den Moneybrothers geht es auf kleinere Bühnen. Das stört dich nicht?

Überhaupt nicht. Mir geht es um das Band-Ding: Ich will mit den Jungs eine geile Zeit auf der Bühne haben.

Bist du entspannter bei den Auftritten, wenn du schon einmal vor dem Publikum von Nena auf der Bühne gestanden hat?

Moritz: Beim ersten Gig mit den Moneybrothers auf einer Geburtstagsfeier war ich genauso aufgeregt wie vor jedem anderen. Das ist eine positive Nervosität, wie ein Adrenalinschub, weil man sich freut, dass es endlich losgeht.

Gibt es etwas, das ihr unbedingt mal musikalisch erreichen wollt?

Alex: Scherzeshalber haben wir gesagt, dass wir mit freiem Oberkörper im ZDF-Fernsehgarten spielen wollen. Ich weiß nur nicht, ob Moritz das unterschreibt....

Moritz: Vielleicht nicht mit freiem Oberkörper. Aber mal mit einem eigenen Song aufzutreten, wäre ein Ziel.

Alex: Das ist ein heißes Thema, auf das wir oft angesprochen werden. Mal sehen, was das Jahr bringt. Eventuell wäre ein Stadt-Song interessant.