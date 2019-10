Vom „Wipp! Roller“ zum E-Scooter

Das Elmshorner Industriemuseum stellt ein längst vergessenes Fortbewegungsmittel vor

Avatar_shz von Knuth Penaranda

14. Oktober 2019, 15:41 Uhr

Elmshorn | Das heutige Objekt des Monats des Elmshorner Industriemuseums ist ein ganz besonderes Fortbewegungsmittel: der „Wipp! Roller“.

Ab Ende des 19. Jahrhunderts produzierten Franz Wittkop und sein Schwager Fritz Luce in einer kleinen, rein handwerklich betriebenen Werkstatt in der Herforder Straße in Bielefeld Fahrradsättel und Fahrradtaschen. Dort soll es von Spinnen nur so gewimmelt haben. Also entschied man sich für ein Warenschutzzeichen, das eine Kreuzspinne in ihrem Netz zeigt – so jedenfalls die Legende. Anderen Quellen zufolge symbolisiert die Spinne im Netz die Emsigkeit der Firma Wittkop und ihrer Mitarbeiter.

Gut 30 Jahre nach der Firmengründung im Jahre 1898 brachte die „Wittkop & Co. GmbH“ den „Wipp! Roller“ auf den Markt. Für den neuartigen Mechanismus zur Fortbewegung erhielt sie 1934 ein Patent: Der Antrieb erfolgt über ein wippendes Trittbrett, das mit einer Zahnstange zur Kraftübertragung das Hinterrad bewegt. Schon in den 1920er Jahren baute der Betrieb in einer Abteilung Lauf- und Kinderroller, um die Wintersaison finanziell auszugleichen, in der nur wenige Sättel verkauft wurden. Obwohl sich dank des Booms in der Fahrradindustrie Anfang des 20. Jahrhunderts immer mehr Menschen das begehrte Transportmittel leisten konnten, gab es einen Markt für den Absatz von Rollern. Diese wurden häufig als Vorstufe des teureren Fahrrads gesehen und vorwiegend von Kindern gefahren.

Während des Zweiten Weltkriegs wurden die Fabrikgebäude von mehreren Bombenangriffen weitgehend zerstört. Nach dem Wiederaufbau und einigen Umstrukturierungen erlebte die Firma mit der Produktion des ersten Sattels für das gerade aufkommende Moped in den 1950er Jahren erneut einen Aufschwung. Durch gute Beziehungen nach Indien wuchs auch der Exportabsatz von Sätteln in dieser Zeit wieder. Die Firma Wittkop existiert bis heute und produziert nach wie vor Fahrradsättel.

Bei dem Roller, der im Elmshorner Industriemuseum zu finden ist, handelt es sich um das Vorkriegsmodell, das sich durch Holzrahmen und Vollgummireifen auszeichnet. Hergestellt wurde es lediglich in kleinen Stückzahlen, bevor sich die Firma Wittkop in die Produktion von Patronentaschen, Tornistern, Koppeln und anderen Gütern für das Militär des NS-Regimes einschaltete. In den 1950er Jahren wurde eine Ausführung mit Stahlrahmen und Ballonreifen hergestellt, von der eine halbe Million Exemplare verkauft wurden.

Vom „Wipp! Roller“ zum E-Scooter – und wieder zurück?

So nostalgisch die Technik des „Wipp! Rollers“ erscheinen mag – seine Weiterentwicklung begegnet uns zur Zeit in vielen Großstädten. Elektrisch betriebene Stehroller, neudeutsch „E-Scooter“, sollen als Alternative zum Auto einen Beitrag zur umweltfreundlichen Mobilität ohne Stau und Smog leisten. Die Umsetzung dieser Idee sorgt allerdings zunehmend für Probleme in den Städten. Es mehren sich Berichte von zugestellten Fahrradwegen, von Unfällen und Vandalismus.

Nach neuen Umfragen des Umweltbundesamtes ersetzen lediglich acht Prozent der Nutzer von E-Scootern mit diesen auch wirklich eine Autofahrt. Die große Mehrheit wäre sonst mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder zu Fuß ans Ziel gekommen.