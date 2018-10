Interview mit Liza Kos : Vom Mythos der weißen Stiefel

Lachen hilft, wenn man das Denken nicht vergisst: Ein Interview mit der Kabarettistin Liza Kos über Kulturen, Klischees und witzige Frauen.

von Daniela Lottmann

18. Oktober 2018, 16:01 Uhr

Als Türkin Aynur Güzel trägt sie Kopftuch, als Russin Svetlana Kalaschnikova weiße Stiefel: Die Kabarettistin Liza Kos schlüpft in ihrem Programm „Was glaub’ ich wer ich bin?!“, mit dem sie auch in Elmshorn auf der Bühne stehen wird, in verschiedene Rollen. Ihr Thema: verschiedene Kulturen und wie sie zusammen leben. Kos ist dabei Expertin. In Russland geboren, immigrierte sie als Jugendliche mit ihrer Familie nach Deutschland und zog hier kurzzeitig sogar das Kopftuch an, als sie für ein paar Jahre mit einem türkischen Mann liiert war.

Wenn Sie auf der Bühne stehen, geht es immer im Integration, Fremd sein, sich in eine Gesellschaft einfügen. Wenn man auf Ihre Biographie schaut, ist Ihnen dieses Thema aus ihrem eigenen Leben nicht unbekannt. Erzählen Sie auf der Bühne Geschichten oder aus Ihrem eigenen Leben?

Was ich erzähle ist alles sehr nah dran an meinem eigenen Leben. Aber natürlich arbeite ich auch hie und da mit Übertreibungen. Es sind meine Geschichten, aber ein bisschen verfremdet. Ich stamme aus Russland, meine Figur Svetlana Kalaschnikova erzählt davon. Die Figur Aynur Güzel dagegen basiert auf meinen Erfahrungen aus der Zeit, als ich mit einem türkischen Mann zusammen war und Kopftuch trug.



Es geht dabei auch um Klischees: Der Russe, der die Kalaschnikow genauso gut beherrscht wie ein Musikinstrument oder der Türke, der seine Frau unterdrückt. Hatten Sie mit Menschen aus diesen Gruppen auch mal Ärger, weil sie sich falsch dargestellt fühlten?

Es gibt natürlich immer wieder üble Kommentare. Aber wer weiß schon, was diese Menschen dazu veranlasst. Vielleicht haben sie schlecht geschlafen oder einfach nur schlechte Laune. Einmal hat sich eine Frau gemeldet, die mir vorwarf, mich über Muslimas lustig zu machen. Aber als ich mit ihr reden wollte, hat sie mich blockiert und war überhaupt nicht offen. Dabei sage ich auf der Bühne gar nicht, dass muslimische Männer ihre Frauen unterdrücken – sondern dass meine Figur, eine Muslima mit Kopftuch, eigentlich ihren Mann ganz schön im Griff hat.



Keinen Ärger? Das überrascht mich. Dieses Thema ist gerade so präsent.

Richtigen Ärger habe ich noch nie gehabt. Im Gegenteil: Das Spiel mit den Klischees bringt Leute zum Lachen. Wichtig dabei ist die Haltung. Ich zeige, wie ich selbst dazu stehe. Ich benutze Klischees mit einem Augenzwinkern und nicht abwertend. Und mein Programm zeigt, dass ich selbst gerne Kulturen kennenlerne. Ich bin regelrecht verliebt in fremde Kulturen. Ich will das alles kennenlernen und habe überhaupt keine Ängste.



Müssen Sie dann nicht im Augenblick sehr leiden? Stichwort Chemnitz, Erstarken der Rechten und immer häufigeren fremdenfeindlichen Aussagen – auch von Parteien, die gerade im Bundestag sitzen?

Ich finde es traurig. Aber ich verstehe, dass nicht alle Menschen innerlich so fühlen wie ich. Aber diese Aggression und die Ängste kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde, wenn man vor etwas Angst hat, sollte man hingehen und genau prüfen, ob diese Angst eigentlich berechtigt ist. Ich glaube, wenn die Menschen mehr miteinander reden würden, würden sich viele Ängste in Luft auflösen.



Ihre Strategie scheint da, den Klischees über Fremden mit Humor zu begegnen. Hilft Lachen?

Nicht nur. Ich versuche mit meinem Programm zum Nachdenken anzuregen. Ich glaube, das ist eine gute Kombination.



Sie schreiben auf Ihrer Webseite, dass Sie 2081 als Junge wiedergeboren werden. Auf was freuen Sie sich bei einem Leben als Mann am meisten?

Das ist eine gute Frage. Ich hoffe eigentlich, dass 2081 so viel Gleichberechtigung herrscht, dass es keine Vorteile beim Mann-sein mehr gibt und Frauen und Männer gleich behandelt werden.



Wären Sie als Mann witziger? Denn ein Klischee ist ja, dass Frauen nicht so witzig sein können wie Männer.

Ja, das Klischee gibt es. Ich glaube, dass liegt an der gesellschaftlichen Stellung der Frau. Während Männer auf der Bühne zum Beispiel Witze über zu kleine Geschlechtsorgane machen können, würde das Publikum so etwas von einer Frau nicht akzeptieren. Auf der Bühne über zu kleine Oberweite sprechen? Man merkt richtig, wie das Publikum sich erschreckt und denkt: Oh mein Gott, die Frau macht sich verletzbar, über die kann ich mich nicht lustig machen. Ich glaube nicht, dass Frauen weniger witzig sind, sondern dass das Publikum von einer Frau eine andere Rolle erwartet.



Solche Pointen funktionieren bei Frauen nur, wenn man ganz stark überzeichnet, wie bei Cindy aus Marzahn, oder?

Es gibt verschiedene Methoden. Überzeichnung oder man macht es so wie ich mit meinen Figuren, die sehr klischeehaft agieren. Dadurch schaffe ich Distanz. Darüber kann man lachen, weil das Publikum diese Figur nicht auf sich selbst überträgt. Sie ist ihnen zu fern. Aber wenn eine Frau auf der Bühne steht und das Publikum das Gefühl hat, sie redet über Probleme, die mich selbst auch verletzen könnten, ist es schwierig.



Vielen Dank, ich habe nur noch eine Frage: Können Sie mir die weißen Stiefel erklären, die Ihre Figur Svetlana Kalaschnikova trägt?

(lacht) Nein, ich kann mir sie selbst nicht erklären. Als ich angefangen habe Comedy zu machen, hat mir mein damaliger Freund erklärt, wenn ich mit russischen Akzent spreche, brauche ich weiße Stiefelchen – alle Russinnen tragen weiße Stiefelchen. Im echten Leben kenne ich aber keine einzige Russin, die so etwas trägt. Das ist ein großer Mythos, der überhaupt nicht stimmt. Übrigens im Gegensatz dazu, dass Russen immer Wodka trinken. Aber das ist eine andere Geschichte.

Interview: Daniela Lottmann