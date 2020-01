Dichtkunst zum Anhören : Vom Leben im Speckgürtel: Die Poetry Slammerin Karina May hat über ihr Elmshorn ein Gedicht verfasst

Muss man seine Stadt gut finden, nur weil man da wohnt? Karina May nimmt auch die schlechten Seiten Elmshorns in den Blick.

03. Januar 2020, 22:00 Uhr

Elmshorn | Nett hier. Alles gut. Keine Klagen. Muss ja. Es ist diese Behaglichkeit, die vielen junge Menschen aus Elmshorn auf den Geist geht. Ja, hier kann man gut wohnen. Aber die junge Generation will mehr. Trubel. Was erleben. Sich mit Nachbarn über andere Dinge unterhalten als gesperrte Straßen, ausfallende Züge und Krähenkaka. Genau dieser Generation gibt Poetry Slammerin Karina May aus Elmshorn mit ihrem Text „Speckgürtelkind“ eine Stimme. 2018 wurde sie Zweite bei dem Elmshorner Schulslam, bei dem sie für ihre Schule, der Elsa-Brändström-Schule, antrat. Bei den Landesmeisterschaften wurde sie Vierte in der Kategorie U20 und auch bei den internationalen deutschsprachigen U20-Meisterschaften im Oktober 2019 in Erfurt durfte sie antreten.

Elmshorn, du bist die benutze Heroinnadel unter den Städten.

„Speckgürtelkind“, aus dem die grau hinterlegten Verse dieses Textes stammen, handelt von dem Lebensgefühl junger Menschen, die in der Nachbarschaft einer aufregenden Großstadt leben, ihr Bett aber in einer ungleich piefigeren Gegend stehen haben. „Elmshorn hat sehr viel Potenzial. Aber es nutzt es nicht“, sagt May im Gespräch mit unserer Zeitung. „Eigentlich hat Elmshorn alles. Aber nicht alles funktioniert“, findet sie. Dabei lobt May Elmshorns Kultureinrichtungen – und macht gleichzeitig klar, dass sie vieles an ihrer Heimatstadt unendlich nervt. Die kaputte Infrastruktur zum Beispiel. Die störanfällige Bahnanbindung. Und das immer noch das Kranhaus selig vor sich hingammelt.

Hamburg ist die Stadt, für die ich mich weniger schäme, sie als Heimatstadt bei Instagram anzugeben.

Mit ihrem Text legt sie den Finger in die Wunde und macht klar: Heimatliebe gibt’s nicht automatisch. Eine Stadt muss sich das verdienen.

Für viele Elmshorner mag der Text wehtun – er überspitzt, überzeichnet, ironisiert. Aber er setzt auch einen klaren Kontrapunkt zu dem, wie üblicherweise über Negatives in Elmshorn geredet wird. Statt zu jammern verarbeitet May ihren Frust mit Humor. Eine Strategie, die wirkt. „Ich mag es nicht, auf die Bühne zu gehen und zu wissen, dass ich den Menschen gleich die Stimmung klau“, sagt May. Humor sei deshalb ein gutes Mittel, auch wenn die meisten ihrer Texte eher ernstere Themen behandeln.

Elmshorn, du bist wie kaltes Mensaessen. Zwar sättigend aber scheußlich und schwer verdaulich.

„Vom Poetry Slammen leben können nur wenige“, antwortet May auf die Frage, welchen Stellenwert die Kunst in Zukunft im Leben der 19-Jährigen einnehmen wird. Ihr Vater, ein Beamter wie der Text verrät, riet ihr: Mach erst einmal was Vernünftiges. Im kommenden Semester wird sie sich für Germanistik und Politikwissenschaft einschreiben. Doch das Slammen wird weiter Teil ihres Lebens bleiben: „Ich genieße es total auf der Bühne zu stehen.“ Für’s erste wird sie Elmshorn den Rücken zukehren, denn wohnen und studieren möchte sie in Kiel. Und auch, wenn von ihr Zeilen stammen wie . . .

Elmshorn, du bist wie Pinneberg. Nur ohne S-Bahnanschluss.

Ein wenig traurig wird sie doch sein, wenn sie Elmshorn verlässt. Denn: „Speckgürtelkind ist zu 20 Prozent ein Liebesgedicht.“