Volker Hatje

Knuth Penaranda

02. September 2019, 11:41 Uhr

1. Sie erhalten 10 000 Euro von uns. Welchen persönlichen Wunsch erfüllen Sie sich?

Die Anzahlung für einen neuen VW-Bus.

2.Elmshorn ist ja bekanntlich supernormal! Was ist an Ihnen super und was normal?

Ich finde super an mir, dass ich so normal geblieben bin.

3.Bei welchem Song singen Sie lauthals mit? Cordula Grün

4.Was macht einen echten Elmshorner aus? Der Klönschnack auf dem Buttermarkt.

5. Welche Sportveranstaltung in Elmshorn haben Sie zuletzt besucht?

Die Saisoneröffnung der Baseballer.

6. Welche Superkraft hätten Sie gerne?

Zeitraffer, damit mein Rasen in 10 Minuten gemäht ist und nicht in einer Stunde.

7. Was nervt Sie an Elmshorn? Der Schlick in der Krückau.

8. Mit wem würden Sie gern mal einen Kaffee trinken? Michelle Obama

9. Worin sind Sie eine absolute Niete? Ruhe bewahren im Nichtstun.

10. Woran erkannt man, dass Sie sich ärgern? Das sieht man dann schon.

11. Was essen Sie nur, weil andere sagen, dass es gesund ist? Zucchini aus dem eigenen Garten.

12. HSV oder St. Pauli? Holstein Kiel!

13. Currywurst oder Veggieburger? Ich mag beides.

14. Fahrrad oder Auto? Lieber Fahrrad.

15. Meer oder Berge? Eindeutig Meer.

16. Geizig oder verschwenderisch? weder – noch.