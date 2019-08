Stimmen zum Konzert : „Völlig anders“ und doch lieber „ursprünglich“

von Knuth Penaranda

„Mit Stahltrommeln gespielte Bach-Werke zu hören, ist wirklich mal ein Erlebnis. Es klingt anders, ja völlig anders – aber irgendwie gut. Und der Bach bleibt erkennbar. Hat mir gefallen“, erklärt Helmut Reuters (65) aus Hamburg.



„Ich war zunächst sehr skeptisch, was da auf einen im ersten Teil des Konzerts zukommen sollte. Doch nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem doch eher exotisch anmutenden Klang hatte ich mich doch schnell daran gewöhnt und kann jetzt sagen, dass auch Johann Sebastian Bach in dieser Weise gut rüberkam“, so Manfred Reiners (59) aus Ahrensburg.



„Nein, mir hat das nicht so gefallen, was mit dem alten Bach da passierte. Ich liebe eben doch mehr den ursprünglichen Klang wie bei dem Konzert mit Daniel Hope vor ein paar Wochen hier in der Reithalle. Aber mir haben schon früher, wenn beispielsweise in der Rock- und Popmusik Bachsche Themen verwendet wurden, klangliche Verfremdungen nicht zugesagt. Toccata kommt auf der Orgel eben besser als mit der E-Gitarre oder schlimmstenfalls auf Ölfässern gespielt“, meinte Renate Schröder (68) aus Pinneberg.



„Erstaunlich ist es ja schon, was diese Musiker aus ihren Trommeln herausholen. Aber ob es dabei auch Barockmusik á la Bach sein muss? Ich meine dazu: Schuster bleibe lieber bei deinem Leisten“, sagt Herwig Ritter (67) aus Itzehoe.